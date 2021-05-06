甚麼是甲亢?

甲狀腺（thyroid gland）是一種內分泌腺體，它製造甲狀素（thyroxine）。 甲狀素被吸收到血清， 運送到身體各器官，以維持細胞的新陳代謝率。甲亢（甲狀腺亢進， 甲狀腺過盛）是由於甲狀腺製造太多甲狀素，引致身體各器宮的新陳代謝過快。

病徵

由於身體各器宮的新陳代謝過快，病徵是手震、心跳、眼凸、脾性暴躁、坐立不安、失眠、怕熱、大吃、體重下降、經期少和肚瀉。

病因

最常見病因是格雷夫斯病（Grave’s disease），是一種自身免疫系統病變，體內白血球製造大量甲狀腺抗體，這些抗體刺激甲狀腺，使它製造太多甲狀素。較少見的病因是甲狀腺瘤、甲狀腺癌、毒性結節、甲狀腺炎、服食過量碘、腦下垂體瘤分泌大量促甲狀腺素（TSH）。

診斷方法

如果有以上甲狀腺疾病的病徵， 做下列檢查：

1.甲狀腺功能檢查

抽血檢查促甲狀腺素和甲狀腺素（fT4和fT3）水平， 甲狀腺功能亢進病者fT4和fT3會高， 而TSH會低。如證實是甲亢，可檢查血清甲狀抗體，格雷夫斯病者血清甲狀抗體會高過正常水平。

2. 超聲波掃描

用超聲波掃描甲狀腺，格雷夫斯病可見甲狀腺有瀰漫性腫大和血管增生。甲狀腺瘤或結節病變可見甲狀腺內有黑點。

3 細針吸取細胞檢查

如超聲波掃描甲狀腺發現黑點，由於可能是良性或惡性瘤，須用超聲波掃描導引下用細針穿刺吸取細胞做病理分析檢查，細胞病理學報告可以協助決定要如何治療。

治療方法

甲亢第一線治療是藥物，常用藥物是Carbimazole，它可以壓制甲狀素的製造。開始時會用較高劑量，每天15-30毫克，四星期後再抽血檢查TSH和fT4，因應血清結果調校藥物劑量。如fT4仍高，要加大藥量，當fT4回復正常水平而TSH超出正常水平，可減藥量。

每四星期再抽血檢查，因應血清結果調校藥物劑量，直至最低藥量是每天5毫克而可維持血清fT4和TSH正常。藥物治療要維持18個月才可停止。

如果藥物治療18個月後仍然未能使甲狀腺功能回復正常或停藥之後短時間再復發，可以放射碘治療。口服放射碘藥，將甲狀腺細胞消滅。由於身體其他細胞不會吸收碘，所以不會受損。如果病因是腫瘤，便要外科手術切除甲狀腺腫塊。

袁寶榮 耳鼻喉科專科醫生