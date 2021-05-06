近年貨櫃屋攻佔新界地成為住屋新來源，近日情況更見猖獗，除出現貨櫃豪宅外，更有水上貨櫃屋等，有原本做寫字樓貨櫃屋生意的公司，近年擺明車馬為客人設計可入住的貨櫃屋，還設有示範單位任人參觀，但有測量師及室內設計師直言，貨櫃屋危機重重，隨時有倒塌危機。

專家：可引發山泥傾瀉

以記者放蛇睇樓的唐公嶺貨櫃豪宅為例，上址全部樓高兩層，以三個貨櫃「品字形」砌成，部份更僭建地牢變三層。測量師學會建築政策小組主席何鉅業直指，貨櫃屋「層層叠」風險高，如遇上撞擊或震盪極有可能令貨櫃移位。他補充，貨櫃屋的其他危機，包括如抵受不到風力，大風時隨時翻倒，非常「牙煙」，加上貨櫃非樓宇結構標準組件，「冇得確保貨櫃屋安全，因為佢本身係用嚟存貨。」

何解釋，當貨櫃叠高後會較易當風，為增加其結構上的抗風能力及穩定性，需要以螺絲或透過燒焊將貨櫃的框架完整結合，惟他重申，若隨便將貨櫃叠高卻忽略完善接駁，大風時可能會導致貨櫃翻倒，相當危險。

至於有人在貨櫃屋下「豪裝」地牢，室內設計師陳丞軒直指非常危險，尤其雨季，貨櫃屋更有機會下陷，影響其他建築物，甚至引發山泥傾斜，嚴重時更有機會「移山」。陳解釋，在農地上搭建貨櫃屋，多數先加固一層石屎，因此石屎成為承托貨櫃屋的支架，惟若住戶其後加建地牢，要先破壞石屎再向下挖，貨櫃屋將失去承托：「建築物下面嘅泥土挖走之後，如果起地牢，地牢夠唔夠力推住周圍個泥土呢？」他警告，地牢如不夠鞏固，一旦雨水加重泥土負擔後會逼爛泥土，其他泥土會隨水流走，其他建築物亦有可能因此倒塌。

陳丞軒提醒，若市民想加建天台或地牢，一定要聘請認可人士，如建築師和工程師審核圖則，確保加建不影響地基或擋土牆，即可入紙向政府申請，批准後才可加建。