【本報訊】黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚及梁凱晴四人在政壇上為緊密戰友，其中黃與岑早在2014年雨傘運動開始合作，二人亦非首次因同一案件被判刑。當年黃之鋒為學民思潮召集人，岑敖暉則是學聯副秘書長，二人曾共同發表普選改革方案回應國務院的「一國兩制白皮書」，並在整場運動中扮演領導角色，包括佔中預演、大規模罷課、佔領政府總部東翼前地行動等。

屢因同一案件被捕

黃、岑二人其後曾一同參與多個大型選舉及在社運中擔當重要角色，惟因而屢負刑責。2014年旺角佔領區清場，律政司後來起訴多人違反禁制令阻撓執達主任清場，二人被判藐視法庭罪成。

學民思潮後來解散，黃之鋒與羅冠聰等人在2016年另組香港眾志，岑亦有到場支持。前年爆發反修例運動後，二人曾與時任立法會議員朱凱廸到台灣交流台港局勢。

二人亦曾參選區議會，惟黃未能成功「入閘」，岑則於前年成功當選荃灣區議員。民主派去年舉行立法會初選，黃、岑分別擬循九龍東與超級區議會出選，惟其後政權針對初選進行大搜捕，二人再次因同一案件被捕。

另一被告袁嘉蔚是黃之鋒在香港眾志的前黨友，其前男友是前眾志主席羅冠聰。2017年羅與黃因雙學三子公民廣場案加刑時，袁嘉蔚一度被傳出將代替羅參加港島區立法會補選。她其後接棒出任眾志副主席，2018年退黨，翌年當選南區區議員，過去與黃及岑一同參與多場社運。

而梁凱晴是政治素人，她2019年當選觀塘區議員，原定去年舉辦的立法會換屆選舉，盛傳梁是黃之鋒被DQ後的Plan B。她在民主派初選時曾助黃之鋒拉票，去年7月選舉提名期截止前，梁報名循九龍東選區出選立法會。