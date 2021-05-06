【本報訊】47名民主派人士因參與初選被控顛覆國家政權罪，僅11人准保釋。已辭去立法會議員職務的范國威在獄中繼續藝術創作，亦擔心牆外同路人安危，指「好多事都急速崩壞中」。「快必」譚得志的facebook則發佈他在獄中乍熱還寒的特殊環境，還因母親節將至而想起已在天國的外婆。

母親節將至 快必想念外婆

日前范國威的fb轉載了北區區議員、新民主同盟黨友陳惠達的分享，正是他送給陳的一幅畫作，名為「雨中山水」，上面以藍紫色繪出山上景色，有趣是畫上的雨絲，正是利用貼信封工作中使用的白膠漿所畫成。另外在隨畫信件中，范指「非常擔心我們（新民主同盟成員）的安危，好多事都急速崩壞中，叫我哋萬事小心」。

快必繼續透過團隊在fb分享獄中生活，講起近日天氣漸熱，「4月尾嗰陣時已經開始熱，走廊風扇開着，窗亦都開着，有人會喺房間開水喉淋身抹身，有人會瞓石地，即使石地凹凹凸凸都唔驚，小強周身四圍爬都唔驚」。

文章補充，監獄是乍熱還寒的地方，「落雨陰天嘅時候，呢度又會陰風陣陣，嗰啲風好輕好飄，快必話佢自己喺M6嘅尾房，倔頭路一段係後走廊，繞過後面就係其他幾位政治犯嘅房間，呢個圓圈嘅格局，可能就係陰風陣陣嘅原因」。

另外，快必又因康橋之家墮樓事件而有所感，「令佢今年母親節更懷念已在天國的外婆。當年外婆亦係住老人院，但始終不及自己家好，將需要照顧嘅家人留喺屋企好好照顧，係一件唔容易嘅事」。