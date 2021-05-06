本港的COVID-19疫苗接種計劃已經開展70日，惟目前僅約60萬市民已完成接種2劑疫苗，仍不足全港總人口的10%。以單日計算，周四（6日）的接種人數持續跌勢，全日約30,400人分別接種2款疫苗。當中接種中國科興滅活疫苗的人數再度下跌，僅約8,100人接種；而德國BioNTech復必泰mRNA疫苗，接種人數則輕微上升，約22,300人接種，是科興的1倍多。

COVID-19疫苗接種計劃在5月6日來到第70日，約1,624,000劑疫苗已被接種，當中約1,021,200人已打第1劑，包括約462,900人打科興，約558,400人打復必泰；另外約602,800人已打第2劑，包括約330,700人打科興，約272,100人打復必泰。

全日接種人數維持3萬人左右

單計5月6日，全日一共有約30,400人接種疫苗，當中約22,300人打復必泰，較前一日微增約100人，甩底率約4%；而打科興的則有約8,100人，較前一日微跌約400人，甩底率約4%。此外，2款疫苗的預約人數均見輕微上升，約4,100人預約科興，約13,500人預約復必泰。

首劑疫苗接種方面，復必泰止跌回升，有約10,700人打首針；科興則連跌3日，僅有約5,100人打首針，較首針復必泰低逾一半。至於次劑疫苗，復必泰連續4日下跌，約11,600人打次針；而科興則續有上升，有約3,000人打次針，惟仍較次針復必泰低逾70%。

13人針後不適送院 大部份曾接種復必泰

至於針後不適送院人數，5月5日有13人，分別為6男7女，年齡介乎29至73歲，全部均情況穩定，其中9人已出院，3人留院觀察，1人不遵從醫生勸告自行出院。13人當中，有11人打復必泰，其中6人屬第1劑，5人屬第2劑；餘下2人打科興，1人屬第1劑，另1人屬第2劑。

13人所涉症狀包括心悸、暈眩、血管迷走神經性昏厥、短暫缺血性中風、血壓上升、頭痛、胸口痛、腹痛、頸及肩膀痛、出疹、身體乏力、臉部麻痺、肢體麻痺等。當中接種第1劑復必泰後出現血管迷走神經性昏厥的42歲男子，經治療後已經出院；接種第1劑復必泰後出疹的30歲男子、接種第2劑復必泰後出現短暫缺血性中風的50歲女子，及接種第2劑復必泰後出現肢體麻痺、 頸及肩膀痛的42歲女子，均須留院觀察；而接種第1劑復必泰後出現左臉麻痺的29歲男子，經診症後不遵從醫生勸告自行出院。

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