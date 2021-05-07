自《國安法》和「完善」選舉制度接踵而來後，港人移民人數越來越多。據澳洲傳媒報道，特首林鄭月娥出席一網上研討會，回應有關不少港人離港的問題時，批評有關港人移民的報道都是「誇大失實」，又稱「所有離開的都是逃犯，我們不在乎」。不過，特首辦之後澄清林鄭指的是干犯罪行而離港的人。

不擔心移民令人才流失 反指報道「誇大失實」

據澳洲傳媒SBS報道，林鄭出席香港駐悉尼經貿辦舉辦的網上研討會，向新西蘭商界領袖和社區人士介紹香港營商優勢，她推銷香港與新西蘭的貿易前景相當理想，指香港「繼續實行一國兩制、司法獨立，而且目前的立法機關已較以往更為穩定、不再兩極化，不會再出現議題政治化的情況」。

然而被問到國際媒體報道不少港人開始移民，會否擔心人才流失時，林鄭即形容有關報道「誇大失實」，甚至指「所有離開的都是逃犯，我們不在乎」。

本港網媒《852郵報》報道有關事件時，特首辦主動聯絡《852郵報》，表示林鄭提及的逃犯是指在港干犯罪行而逃離香港免受刑的人，並非指其他原因離港的人。

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