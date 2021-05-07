八間資助大學中唯一成功上莊的理大學生會，惟《蘋果》獲悉，其外務副會長及兩名成員疑因在街站及「黃店」派發前年「理大圍城」事件的紀念明信片，涉「影響校譽」需接受校方紀律聆訊。

理大學生會Facebook專頁早前的貼文顯示，學生會曾舉行「毋忘圍城 守衛我城」活動，3月29日及30日在大學對出紅火橋設街站派發明信片，稱是「同學以卡片形式，將記憶中嘅慘痛場景與校園各處相片一一重疊」。明信片在各區近70間「黃店」亦可供領取。據理大編委會報道，街站擺放首日曾有警員到場拍攝，並要求在場成員出示身份證，及取走明信片每款一套。

3人已交書面陳辭 6月出席聆訊

消息指，今次需接受紀律聆訊的3人包括外務副會長張心怡及另外兩名同負責處理外務的學生會成員，而3人已經按要求向紀律委員會遞交書面陳辭，6月會出席聆訊。理大學生會表示在聆訊完結前不便作評論。《蘋果》正向理大查詢。

翻查資料，現時理大學生紀律委員會由5名教學人員、1名學生會代表組成，現任主席為該校醫療及社會科學院院長岑浩强，學生會代表則為現任會長胡偉權。據了解，由於今次聆訊涉學生會成員，胡將會避席，另選學生代表。

2018年理大曾發生民主牆爭議，時任學生會代表不滿校方遮蓋民主墻上的港獨言論，到大學辦公室要求交待並阻止兩名學校高層離開。學生紀律委員會其後對涉事學生展開聆訊，最終前學生會幹事會會長林穎恒被勒令即時停學一年，碩士生何俊謙被勒令退學。

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