世衞在上周二表示，造成近期印度疫情失控可能與當地出現B.1.617變種新冠病毒株有關。現時印度每天的確診病例達到數以十萬宗，看來這個變種病毒株極具傳染性。另外，根據全球流感資料共用平台GISAID的公開資料，至少已有17個國家出現了B.1.617變種病毒，反映印度已不斷輸出這類病例。假若各國未能做好外防輸入工作，類似印度的大型疫情爆發肯定會出現於其他國家，屆時全球又會進入新一浪的巨大疫潮，最終只會拖垮環球經濟。

現時各國均希望將環球疫情盡快壓下來，否則，即使國家本身能夠控制疫情，但輸入案例始終難以長期杜絕。因此，各國政府必須為國民盡快接種疫苗，令大型疫情不會爆發。然而，讀者可能會問，現存的新冠疫苗能否應付印度變種病毒株？筆者的答案是仍然要等待醫學專家的研究結果，才會知道，但從上年底新冠疫苗開始供應至今，大家不難發現國民接種疫苗率高的國家，例如以色列、英國和美國，其疫情已大幅好轉，反映即使早已有其他變種病毒株的出現，至今在以上三個國家使用的疫苗仍然是有效的。

直至今年5月4日，以色列是唯一一個先進國家的疫苗接種率是超過六成，而現時其每天確診個案已跌至少於100宗，較高峯期每天超過10,000宗少得多。至於英國的接種率也超過五成，其每天確診個案已跌至處於1,500至2,000宗水平，即是大約等如高峯期時的3至4％。從這兩個國家疫情明顯紓緩來看，接種有效的疫苗是非常重要的。

美國是感染新冠病毒人數最多的國家，總數超過3,300萬宗。在今年1月初，這個工業大國的每天確診病例曾升破32萬宗，但在拜登政府上任後，接種疫苗速度加快，至今美國國民有大約四成四成年人已接種疫苗，而每天確診個案也從高峯期急降至現在的約三至四萬宗，假若以美國各州的疫情作比較，疫情最嚴重的加州，由於接種率已達五成，其疫情也明顯好轉。至於疫情同樣嚴重的德州，雖接種率只有三成九，但疫情已大幅改善，顯示新冠疫苗有效控制感染數字。

由於疫苗供應有限，所以環球疫情發展仍有隱憂，特別是印度的變種病毒株可能會令各國疫情再次惡化。如果大家不想被變種病毒株拖累，各國必須找出一個妥善方法來解決生產疫苗不足和公平分配疫苗的問題，因為在未有完全消滅各國疫情時，抗疫苗病毒可以隨時出現。一旦這惡夢成真，全球又會再次面對災難了。

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關焯照

經濟學家、冠域商業及經濟研究中心主任