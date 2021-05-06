最近有一位婆婆由兩名女兒陪伴來應診。婆婆已七十多歲，是乙型肝炎帶病毒者，身體一直無異樣，間中有抽血檢測肝酵素，數值時高時低，故沒有特別跟進。近日婆婆持續腳腫，驗血發現肝酵素升高及白蛋白偏低，超聲波檢查顯示已有肝硬化，更見到一個約3厘米的陰影，最後不幸證實是肝癌。像婆婆的個案並不罕見，特別是乙肝在香港的患病率仍較高，是引發肝硬化及肝癌的主因。不過這個病變過程需要數以年計，若能及早接受跟進和治療，很大機會可避免病情惡化。

除了乙肝，丙型肝炎、酒精性肝炎及脂肪肝等慢性肝病，都可令肝臟組織反覆發炎、增生及壞死，久而久之變成纖維化甚至肝硬化，癌變風險亦倍增。然而，慢性肝炎未必會引起明顯症狀，到晚期肝硬化才會出現食慾不振、消瘦、易倦等。到黃疸、皮膚痕癢、腹脹積水、胃及食道出血甚至神志不清時，通常已屬肝衰竭等嚴重情況。

正因初期沒病徵，很多病人未能察覺慢性肝炎的威脅，否則或可改寫故事的發展。若能提早知道肝纖維化及受病毒攻擊，便可及早用藥抑制乙肝病毒，雖然需要長期服藥，但現有的藥物副作用不多，更重要是可十分有效地遏止病毒活動，從而將肝臟病變速度減至最低，降低最終演變成肝癌的機會。

那病人可如何及早警覺？作為肝臟及腸胃科專科醫生，一般會提醒慢性肝病患者每年最少做一次肝臟超聲波掃描，若有肝硬化更要半年一次。驗血方面，不能只驗肝酵素，部份肝硬化病人因肝臟細胞壞死，肝酵素反而呈會正常水平，因此要同時檢測反映肝癌指數的甲胎蛋白及病毒指數，亦要定期接受肝纖維化掃描，才可全面評估肝硬化及肝癌風險。

假如不幸確診肝癌，視乎腫瘤體積和位置、附近組織受入侵程度、擴散情況及肝功能等，有不同治療選擇。最理想當然是完全切除腫瘤，但只有約兩成病人屬這類情況。如腫瘤太大或不能切除，便需以肝臟移植作治療方案。若屬肝癌中後期而未有擴散，可透過經動脈化療栓塞、放射治療、酒精注射或熱能療法等控制病情。假如病情較嚴重或已擴散，則可用標靶治療及免疫治療以延長壽命。

前文提及的婆婆最後轉介到醫院接受手術及其他跟進治療，希望她在女兒的悉心照料下，可以早日康復。母親節將至，亦借此機會祝天下母親健康快樂！

彭慶茵 中大醫務中心腸胃及肝臟科專科醫生