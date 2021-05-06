以下故事純粹虛構，如有雷同，實屬巧合。

晚上十時，病房：「曹醫生，今晚又是你當值？」

「陳護長，我已下班了，留在醫院只是方便進修。」

「咦，你研習治療癱瘓症的最新文獻？」

「沒錯，我正在處理一位下肢癱瘓的患者，雖然他已永久殘障，但我發現仍有很多支援治療，或有助他生活重回正軌，好像提供電動輪椅、腳托、尿喉及其他失禁護理、心理輔助等。患者也失去工作與養家能力，我會聯絡醫務社工為他申請傷殘津貼和安排領取綜援。」

「醫生果然有heart，得你照顧是病人的福份，他一定衷心感激。」

「過獎了，醫生全力支援患者，也是盡了我們應有的人道責任，以推動建構更緊密的醫患關係，十九號床的患者該已領會到我的好意。」

「十九號床⋯⋯即是手術期間被我們切斷神經線致癱那位？」

「陳護長，你可記得梁教授曾千叮萬囑，說十九號床的醫療事故絕對不可歸咎是我們失誤，患者出事是本身早已有了問題，就算沒進行手術，他也可能自動癱瘓，再者，術前麻醉科及放射科評估不足，甚至患者自己肥胖和有飲酒習慣，也增加了手術風險，雖然最終確是我們切斷了神經線，但那是在種種不利因素下方會發生，嚴格來說，事件中我們才是受害者⋯⋯總而言之，患者出事是別人的錯，與我們毫無關係，團隊也絕對不會問責和賠償。反之，現在向他提供支援，卻是我們無私的恩惠。」

「曹醫生，恩惠是恩惠，贖罪是贖罪，兩者不可混為一談甚至把贖罪說成恩惠，若不是當初手術出錯，患者也不會癱瘓及需要你的支援。醫患之間貴乎坦誠，你卻存心推卸和隱惡揚善，那樣做你良知還過意得去嗎？ 行醫最重要是勇於承認自己的錯誤，我建議你跟教授認真商討一下，考慮把實情告知患者和誠懇道歉，就算最終要面對賠償或訴訟也是無法迴避的事。」

「對不起，我確是有錯，會盡快給病人交代的了。」

麥煒和 腦神經科專科醫生