警方日前於將軍澳一所中學拘捕四名涉嫌入內偷竊學生，調查期間聲稱發現部份學生住所內藏有港獨旗幟及標語等物件，國安處人員介入接手調查，並指被捕學生為組織「光城者」成員。其中三名學生今早被押解到觀塘裁判法院提堂，各控以一項入屋犯法罪。本身並非國安法指定法官的主任裁判官錢禮一度詢問控方，案件是否涉及國安處，獲控方確認。案件押後至7月2日再訊，三人獲准保釋。

案中共有四名被告，他們依次為學生賴俊羲（19歲）、16歲阮姓學生、學生陳政騫（18歲）及學生蔡永傑（20歲），四人各被控一項入屋犯法罪，控罪指他們於今年5月5日進入將軍澳羅氏基金中學意圖偷竊。控方庭上表示，首被告被捕時鼻子流血，現仍留院治療，今早缺席聆訊，他的案件押後至5月12日再處理。

今早出庭的其餘三名被告暫時毋須答辯，控方申請押後案件，以等候警方進一步調查，包括翻看閉路電視及檢查被告手機及相關物品。

主任裁判官錢禮翻閱文件後，向控方查問案件是否涉及國安法；控方確認案件有國安處人員跟進調查中，將調查是否牽涉其他控罪。

控方另亦反對各被告保釋申請。惟裁判官最終批准三名被告各以現金一萬元及人事擔保一萬元保釋外出，其間不得離港，並須交出旅遊證件及遵守宵禁令等。

【案件編號：KTCC740/21】

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）