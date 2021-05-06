今天承續上一篇，繼續為大家講解減壓的方法。要減少壓力，思想上和生活上也要下功夫做功課，例如：

赤子之心：常常懷着赤子之心（beginner’s mind）抱着好奇心和勇於嘗試的心態面對日常種種挑戰。旅行就是一個很好的例子，我們在旅行時去任何一個景點，都會覺得新奇有趣，那就是赤子之心了。試想想當地人去那個所謂景點，對他們來說只會是一個平平無奇的地方而已。

學會瀟灑和放下：要學會瀟灑地拋下思想上及現實上的包袱，有一個比喻：如果你要去絲綢之路旅行兩個月，你可能要帶兩個大背包。但是如果你只是落樓下大X樂吃個午餐，那麼你可以甚麼也不用拿，瀟瀟灑灑兩手fing fing去就得。攜帶着過多的思想包袱和負擔，就是其中一個導致焦慮的重大泉源！還記得徐志摩嗎？他也說「輕輕的我走了，不帶走一點雲彩⋯⋯」而不是「匆匆的我走了，並帶了三個大喼！」

把快樂延長：這點非常重要喔！我們必須學習擁有快樂並把快樂的時間延長！我重複，是要把快樂的時間延長而不是縮短！現實上很多人傾向把快樂的時間縮短，但就把不快樂的時間延長。例如把伴侶十年前對你的斥責或瑣碎事埋藏於心底，並三時五刻重複提起，重重複複的把自己置於不快樂的思想之中。另一個常見的例子是當人家讚美你學業成績好時，很多時我看到同學都會說也只是撞彩而已，就這樣輕輕的把快樂的時間縮短！其實更好的方法是誠懇地說一聲謝謝，並把讚美的快樂和獲取好成績快樂嘗試留在心中約30秒。

要好好休息：除此以外，平時生活中也要爭取機會把自己停下來，就算幾分鐘也好。感受一下此時此刻的平靜和快樂，培養正念。無論在家裏還是在酒樓，也請把不看的電視機關上，讓自己能感受一下寂靜，讓腦袋休息一會。

林煒 香港中文大學醫院精神科專科醫生