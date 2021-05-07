前年平安夜港島有大批示威者聚集，警方在灣仔掃蕩時，從一名保險經紀的背囊內搜出一支雷射筆。經紀早前經審訊後被裁定管有攻擊性武器罪成，案件今在沙田裁判法院判刑。雖然辯方指案發現場並無發生衝突，只是和平的未經批准遊行，案情輕微；惟裁判官崔美霞認為被告帶備涉案物件，仍有機會鼓動他人，有引發衝突的風險，判處被告即時入獄6個月。

被告許成（24歲）早前被裁定前年12月24日在灣仔皇后大道東及正義道交界犯案。報告顯示被告不適合入住勞教中心。被告遭押走時，大批旁聽人士高呼：「撐住呀！」

辯方今求情指，本案只涉及一支雷射筆，以雷射筆傷人亦相對困難，因為雷射光束只能傷眼，對皮膚或衣服並無損害。辯方強調，控方沒直接證據指被告會如何使用雷射筆傷人，而案發現場亦沒衝突發生，「極其量只係一場和平、有秩序嘅未經批准集結」。

辯方呈上來自被告家人、師長及上司的多封求情信，他們形容被告是一位勤奮和善、不喜歡暴力的年輕人。

警員不滿被告拍攝 曾罵「阿sir做嘢係咪要你教？」

崔官判刑時強調，被告的悔意只源於為家人帶來擔憂，而非因為干犯本案。崔官續指被告帶備雷射筆、擴音器及戰術板等大量物件，明顯是有預謀而來。崔官再指，案發時大批遊行人士在時代廣場聚集，唱歌和叫口號後仍未散去，其間被告帶備涉案物件，有機會鼓動他人和應，引發暴力衝突，故須判處阻嚇性刑罰。

崔官早前裁決時指，案發時被告身穿黑色衫褲，揹上黑背囊，而當晚是平安夜，不排除他打算參與集會後去慶祝，並用涉案雷射筆做出特別燈光效果。然而，當考慮到被告同時攜有戰術板、伸縮鐵棍及大聲公等物品，而正義道並無餐廳或夜店，亦沒有任何節慶活動，遂排除他到場慶祝節日的可能性，認為他明顯在為衝突作準備。

崔官同意辯方所指，上述物品均各自有其合理用途，但認為不是平日會攜帶出街的物品，也沒有一併使用的合理用途。對於辯方指當晚現場沒有人使用雷射筆，崔官稱根據案例，只要被告將雷射筆視作傷人工具，那麼它便是攻擊性武器。此外，涉案雷射筆的筆身印有警告字眼，被告必然了解其性質，認為他管有雷射筆的意圖必定是用作傷人，裁定他罪名成立。

案件早前審訊時，庭上播出被告拍攝警方搜查背囊的片段，顯示警員要求被告停止拍攝，更大聲說：「唔得呀？阿sir做嘢係咪要你教？」又有警員謂：「懶醒！懶叻！熄咗佢！」當從被告背囊找到一塊戰術板，警員又問：「你做咩嘢？做教練呀？」

【案件編號：ESCC1593/20】

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