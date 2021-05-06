【本報訊】變種病毒入侵本港社區，衞生署花近三周才追蹤到第一條懷疑傳播鏈，當中涉及至少七人。有政黨批評，政府要求以萬計曾到海港城及東薈城等16個地方的人士，及全港37萬外傭強制檢測，浪費最少半億元公帑，促政府加強患者追蹤工作，勿再藥石亂投。

「倒不如先做好病毒追蹤」

因應染疫的印裔工程師與其女友、及三名菲傭在潛伏期到訪最少16個地方，政府要求曾到有關地方的人士接受三次強制檢測。政府上月底亦因應其中一名確診菲傭個案而用重典，強令全港37萬外傭本月9日前做檢測。本報向食衞局查詢上述地方的檢測總人次及開支，當覆稱沒有備存相關數字。

民主黨醫療政策副發言人袁海文表示，強檢場所涵蓋海港城、東薈城兩大商場，估計最少一萬人受影響；據勞工處資料，現已有20.1萬名外傭接受檢測，假設每人檢測劃一以社區檢測中心收費240元，政府已耗最少5,040萬元公帑，「全香港有差唔多40萬外傭，計埋隨時成億（元公帑）」。他批評政府不顧一切擴大強制檢測範圍，浪費公帑，「舊年做全民檢測，袁國勇教授都講過，咁大規模檢測倒不如先做好病毒追蹤」。

政府今次要求37萬外傭強制檢測，引發外交風波，菲律賓外交部長炮轟是種族歧視。特首林鄭月娥其後出口術稱打針未有最終定案。