「貨櫃屋」近年大行其道，除了上水唐公嶺「貨櫃豪宅」熱賣外，據知，該「發展商」於元朗大手買入農地及倉地，不斷將「貨櫃屋」改裝並大肆複製。

「呢個發展商，喺八鄉仲有一堆劏房，將牌照屋一劏八，110幾萬一間，200幾呎，整得好靚，已做咗第三期！」據「志達行」經紀透露，跟唐公嶺「貨櫃豪宅」同一「發展商」，在元朗八鄉紅毛潭炮製了另一批貨櫃屋；連同鄰近的長莆村，三批貨櫃豪宅全部出售，發展商在六年內勁賺約一億元。

記者調查發現，該「發展商」分別由數間公司經營，其中兩名靈魂人物，與「丁屋大王」程練傳關係千絲萬縷，據知其中一人正是程創辦、全港最大村屋代理的「志達行」一名地產經紀，在行內打滾超過20年，人稱「Lisa姐」的王柳嫦。

消息稱，王聯同數間公司老闆，率先於2015年購入唐公嶺綠化地帶作試點，見「劏地」分拆出售有利可圖，於2017和2018年再買入八鄉紅毛潭倉地及長莆村農地，複製唐公嶺模式。

記者在紅毛潭發現該批貨櫃豪宅佔地9,000呎，當中兩間牌照屋，發展商將整幅地劏成18塊，面積200至2,000呎，再搭建貨櫃豪宅，部份如唐公嶺有歐陸式裝飾配合小花園。當中一間牌照屋更劏成六間屋出售，走廊設透明天花；其餘貨櫃屋仍裝修中。至今18間屋賣剩七間，最平一間售120萬元。

地政署：違規持續將採取行動

該處距離粉錦公路和錦田公路約400米，經紀稱曾有客人一次掃四間，並放上網出租，吸引一批年輕人租住。據紀錄，有業主以100萬元買入後極速轉手，九個月賺68萬元。

八鄉長莆為三批貨櫃豪宅中最簡陋，屋頂以鋅鐵遮蓋，部份亦有小花園，外圍豎圍牆，牆外寫有「方舟水耕有機農莊」。該處位於港鐵八鄉車廠隔籬，佔地10,000呎，周圍是倉地和農地，距離長莆村500米，住戶須駕車出入，每間屋亦劃有車位。發展商在該幅農地「一劏九」，每幅佔地約700至800呎，每間約售200萬元，現已全部賣光。

就紅毛潭及長莆出現貨櫃豪宅，地政總署稱早前已發現紅毛潭的寮屋與1982年登記時紀錄不符，近日視察發現違規情況持續，將採取執管行動。而元朗長莆亦有未經批准構築物，地政人員將採取進一步執行行動。