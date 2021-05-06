近日變種病毒確診者數目陸續增加，不少確診者所住單位都要全幢撤離，同座市民隨時坐21日「疫監」。有見及此，近期網上瘋傳各式各樣的入營必需品清單，供市民參考。不少過來人教路，入營「解悶」是首要課題，因此除了預備食物和個人用品外，更緊記要自備大數據SIM卡，預備足夠娛樂。

現時營內提供基本生活用品，有關清單主要提醒一些個人化需要。例如卷裝廁紙、牙刷等個人用品雖有提供，但用料參差，清單則建議檢疫人士最好自備。而除護理用品外，多張清單也強調，大部分隔離營都沒有Wifi，只提供低數據量的SIM卡，不足以應付多日上網需要，強烈建議大家自備大數據SIM卡，方便對外聯繫。

至於食物方面，雖然營內有膳食提供，但不少人均反映很多時都會出現「送錯」、「送漏」又或是「遲送」等問題，因此清單建議一些可存放較長時間的罐頭、水果和零食必不可少。而且不時有市民反映營內食物味道極為清淡，調味料只有鹽提供，所以「重口味」人士最好帶同調味料佐飯。

而曾到竹篙灣等檢疫中心隔離，並在YouTube拍片分享經驗的攝影師Irene和Calum亦表示細閱過有關清單，指內容算相當詳細，惟見一重點清單未有提及。他們指出營內浴室去水極慢，難以洗衣服，而且晾在室內也有「噏」味，因此呼籲大家預備足夠衣物。雖然如果不幸帶漏，也可向職員提出，不過申請速度較慢。Calum便引述朋友，曾向職員申請想要螢光筆，用來工作。結果苦候4日，到離開隔離營時仍無回音。

二人憶起當時入營，最大問題是非常沉悶，因營內只有一部電視機。即使想將頭伸出窗外「唞唞氣」，也會馬上被職員禁止，因此預備足夠娛樂至為重要。其中「煙民」更要留意，因所有檢疫中心均禁止吸煙。他們記得鄰房便因困在房內太悶，忍不住走出走廊吸煙，之後與職員口角，因此提醒大家要準備足夠娛樂分神。Irene笑言當時看到不少檢疫人士也帶了3至4個行李箱，二人亦多得帶了啞鈴等健身工具和PS4，才不至於精神崩潰。

而公共醫療醫生協會會長馬仲儀醫生，亦表示有收過類似清單，她形容有關提醒合理。特別是清潔用品方面，雖然入住前當局會先進行清潔，但若市民要留在隔離營21日，也應預備足夠清潔用品，保障個人衞生環境。她又特別提醒，長期病患者要攜帶足夠藥物，否則入營後，職員未必能即時預備到所需藥物。

綜合清單

個人護理用品

毛巾

牙膏、牙刷

沐浴露、洗頭水、潤膚乳

毛巾

個人枕具

非卷裝紙巾

多套衣物

紙底褲

牙籤

棉花棒

衣架

橡筋

耳塞

拖鞋

個人藥物

強力風筒

消閒用品

電話、電腦

遊戲機

高數據量SIM卡

耳筒

拖板

叉電線

書、雜誌

文具

食物

零食

杯麵

罐頭

即沖飲品

調味料

餐具

罐頭刀

密實袋

清潔用品

洗潔精

百潔布

密實袋

消毒用品

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