【本報訊】本港再多一宗接種COVID-19疫苗後死亡個案。衞生署昨表示，一名46歲有吸煙習慣及高血壓的男子，前日被發現在家中不省人事，送院急救後離世；去世前八日曾接種第二劑復必泰疫苗。連同本宗個案，本港累計29人接種疫苗後死亡，其中22人接種科興，7人接種復必泰。

五旬婦中風留院

醫管局資料顯示，家屬透露死者本周二曾有胸痛，但未有求醫，翌日黃昏被發現在家中不省人事，送往梅窩普通科門診急救無效後離世。他離世前八日，即上月27日在社區疫苗接種中心接種第二劑復必泰，在接種後逗留觀察期間並沒有不適紀錄。

衞生署指接獲報告後已聯絡醫管局，以獲取更多資料協助因果關係評估，暫時未有臨床證據顯示事件由疫苗引起，醫管局會向死因裁判官呈報該個案。署方亦會按既定機制，將個案交由專家委員會進行因果關係評估。截至本月2日，本港接獲2,402宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量0.16%。

前日有約30,300名市民接種疫苗和約17,600名市民在網上預約接種；共有13宗送院個案，其中9人已經出院，3人留院觀察，其中一名50歲女子接種第二劑復必泰後，出現短暫缺血性中風，要留院觀察，另有一名29歲男子打復必泰第一劑後左臉麻痹，經診症後不遵從醫生勸告自行出院。