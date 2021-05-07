去年7.21前夕，天水連線發起於元朗西鐵站外聚集遊行，活動最終因未獲警方發出不反對通知書而取消，惟當日仍有人到場聚集。其間包括伍健偉在內的7名元朗區議員及天水連線成員遭警方票控參與受禁群組聚集。案件今於屯門裁判法院再訊，控方申請改控伍健偉及林進組織受禁群組聚集，其餘則維持原有控罪。所有被告均認罪。裁判官梁雅忻處理被告的同意案情時一度向被告表示：「唔好當我係橡皮圖章好冇？我有責任釐清案情。」最終根據各人案中角色，分別判罰款5,000及10,000元。

被告依次為伍健偉、侯文健、林進、陳樹暉、梁德明、區國權及黃卓賢。

控罪指伍健偉及林進於2020年7月19日在元朗西鐵站地下G出口外，無合法權限及辯解下組織受禁群組聚集；餘下被告則被指在同日同地參與受禁群組聚集。

控方讀出案情，指天水連線因應721事件，去年7月19日發起由元朗西鐵站至元朗大球場的遊行，惟該公眾活動未獲發不反對通知書。

案發當日下午2時半，有人在元朗西鐵站G出口近輕鐵站集結，伍健偉、林進及區國權三人當時正在發言，引來更多市民駐足，警方遂向人群發出違反限聚令警告。其間陳樹暉加入，與伍等人圍圈叫口號，警方拉起封鎖線圍起他們。

伍健偉及林進在封鎖線內用揚聲器呼籲人士聚集，其間梁德明及侯文健先後自行走入封鎖線內，而黃卓賢則在外圍與其他聚集市民舉起示威牌，警方再次發出警告。7人最終因無解散或離開而遭警方票控違犯限聚令。案情又指各被告當日均身穿印有相同政治字句上衣或黑色上衣。

伍健偉指當日聚集是向傳媒交代遊行已取消

除伍健偉、林進及區國權對控方案情有補充外，其餘被告均同意案情。伍及林均表示當日遊行因未獲發不反對通知書，故作為遊行召集人的天水連線有責任呼籲市民及告知傳媒該集結已取消及終止。惟記者會未開始前，他們已被警方包圍及票控。

伍健偉又指當日目的是聚集傳媒交代遊行已取消，藉此呼籲市民離開，並非召集公眾。梁官質疑呼籲人離開應可於短時間內完成，而如果伍擔心有參與人士將會出現、因而逗留現場，說法較牽強。

梁官又指伍及林提出的補充案情與控方版本有所違背，故即使二人堅持認罪，法庭亦有權不接受。梁官強調：「唔好當我係橡皮圖章好冇？我有責任釐清案情。」

梁官之後宣佈短暫休庭，再開庭時觀看控方相關錄影片段，最終裁定各被告罪成，就參與受禁群組聚集罰款5,000元，組織受禁群組聚集罰款10,000元。除因47人初選案被還柙的伍健偉獲一個月時間繳交罰款外，其餘被告須於7天內交出罰款。

【案件編號：TMFS2-9/21】

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