【本報訊】警方去年以疫情為由禁止維園六四燭光集會，惟支聯會及大批市民堅持到場紀念。事後合共24名支聯會成員及泛民人士被拘控，其中有份在場燃點燭光的黃之鋒、區議員岑敖暉、袁嘉蔚及梁凱晴，早前承認參與未經批准集結罪。區院法官陳廣池昨判刑時直指四人身份特別，他們參與集會，並在維園合照，是要宣傳自己在公眾集會出現，並向公眾展示他們比其他人可擁有更多自由。陳官指他們有自己的政治信念和理想，不認為他們有真誠悔意，判四人入獄四至十個月；當中被他形容為「積犯」的黃之鋒，判得最重。支聯會副主席鄒幸彤指案件不涉暴力，判刑過重。

本身是國安法指定法官的陳廣池判刑時形容，本案證供強而有力，四人認罪後可獲刑期扣減，是明智的決定。他重申，《基本法》雖然保障市民的集會和遊行自由，但這些權利並非絕對，不論參與者的立場或集會目的，這些權利都有一定限制。

陳官指，本案案情很簡單，警方去年6月1日就六四集會發出反對通知書後，支聯會沒提出上訴，有關的禁止通知書合法和有效，本案四人明知集會未經批准仍前往參與。從片段可見，當晚四人穿黑衣，在維園足球場席地而坐，有些人的上衣有特別設計。黃之鋒曾接受傳媒訪問及拍照，四人都有將現場照片上載至社交媒體。

官：四人利用特別身份宣傳

夏偉志資深大律師早前代表四人求情時，指當時四人均戴上口罩及保持社交距離。惟陳官強調，辯方遺漏的一大重點是當晚的集會屬未經批准，即使他們遵守防疫措施，都未能為他們開脫罪責，更直指他們當晚的行為，是向公眾展示他們比其他人可擁有更多自由。陳官謂，雖然六四集會已舉辦多年，但去年是政府首度以公眾健康為由提出反對，當晚聚集人數一度達至二萬人，群眾出入阻塞交通，並會為公共衞生等帶來危機。

陳官又反駁夏偉志早前所指，四人角色被動，當晚亦沒有意圖或鼓勵他人參與的說法。他認為，事發時岑、袁及梁三人均是區議員，黃則是著名政治人物，「有政治目的要達成」。當晚四人站在一起及合照，而非淹沒在群眾中參與，明顯是想利用自己的身份特別，在社交媒體宣傳自己在公眾集會出現。

陳官明言，四人是有預謀、故意及公然違法，即使當時警方以揚聲器不斷發出廣播，但他們仍繼續參加集會。而且，法庭不能忽視2019年延續至今的公眾秩序和政治動盪所帶來的影響，不法分子往往伺機煽惑他人作出暴力或破壞行為；加上本案發生在6月4日這個特別的日子，這個風險會更嚴重。

稱認罪亦看不到真誠悔意

陳官續指，四人唯一及最大的求情理由是認罪，但他們有自己的政治信念和理想，故即使他們認罪，法庭亦看不到他們有真誠悔意，故拒絕考慮判處社會服務令。他補充，被告若認為控方檢控無理，或堅持自己所做的事，都不會被視為真誠悔意。他指法庭判刑時除了要反映被告的罪責，亦須阻嚇後來者繼續犯案。

針對黃之鋒的判刑，陳官直言他在另一宗未經批准集結案的法庭保釋下干犯本案，並且有六次案底，其中三項與本案類同，故以15個月監禁為量刑起點，扣減認罪三分一刑期後，判囚10個月。黃現因6.21包圍警總案及反《禁蒙面法》遊行案正服刑，陳官指不斷重犯的「積犯」不應該給予更多扣減，下令將本案刑期與另外兩案分期執行。

岑敖暉則曾因佔旺清場被控藐視法庭而判緩刑，陳官以九個月監禁為量刑起點，因他認罪下調至六個月。沒有案底的梁凱晴及袁嘉蔚則各以六個月監禁為起點，因認罪而減至四個月。

案件編號：DCCC 876、885、890、892/20