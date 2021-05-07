政府今午公佈放寬檢疫措施，日後大廈有確診者帶變種病毒，同一幢大廈居民不需再入檢疫中心，只需於指定日子接受強制檢測；而密切接觸者完成接種兩劑疫苗，可以縮短檢疫中心檢疫日數甚至家居檢疫。正在竹篙灣檢疫中心的豪峰住戶、港大矯形及創傷外科學系臨牀副教授方欣碩直言，新措施可以鼓勵更多市民接種疫苗，「佢（政府）搞咗咁多大龍鳳有好處，畀人知入『集中營』有幾衰、放出去有幾好，打咗針唔使咁差，可以鼓勵多啲人打針」。

方欣碩一家4口前日起入住竹篙灣檢疫中心，原要隔離21日，現在可提早「放監」。他相信今次政府突然放寬檢疫措施，不再將有變種病毒確診個案的同一幢大廈居民遷入檢疫中心，是因人手、配套、檢疫中心設施都不勝負荷，「頂唔順要放寬，擺明咁樣隔離好低效率」。

他直言，提早「放監」並非最重要，「住『集中營』濕濕碎，大把人住劏房環境仲差」。現時疫苗接種率低，放寬檢疫措施可以鼓勵更多市民接種疫苗，「再鬧佢（政府）都冇意思，寧願多啲人接種疫苗」。他自己已接種兩劑復必泰，也不諱言不少市民因不信任政府而拒絕接種疫苗，「政府叫你做嘢會覺得係害你，因為唔信任政府，雖然有啲嘢係啱嘅」。

他又指，入住檢疫中心的安排很混亂，當日在家中等了一整日才入檢疫中心，現時又不知何時「放監」，感到少許憤怒，提早「放監」可以早些恢復醫院工作。

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