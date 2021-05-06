【本報訊】民陣前年12月發起「國際人權日遊行」，警員當天在灣仔截停一名工程實習生，搜出螺絲批、刀及鐵指環。求情披露，實習生的父親早年病逝，胞兄患自閉症，母親則因職業病要休養，他成為全家經濟支柱。裁判官劉綺雲昨判刑指，本案性質嚴重，判刑須具阻嚇力，以監禁10個月作量刑起點，惟考慮到被告承擔犯事責任，表現出悔意，酌情減刑一個月，監禁九個月。

家中支柱 求情稱憂病兄病母

昨到庭旁聽者眾，塞爆庭內旁聽席，法庭需另設延伸部份作視像直播。旁聽公眾散庭時紛紛揮手並齊聲高喊加油，為28歲被告陳柏賢打氣，被告亦揮手回應。劉官判刑指被告與兄母同住，父親早年因癌病過身，胞兄患有自閉症，曾兩度擅離庇護工場，被告是家中經濟支柱。中學畢業後，被告先後報讀多項課程，18歲投身社會，其後成為水力發電工程實習生。他對還柙期間未能供養家庭深感歉意。

被告獲母親、女友、公司撰信求情，指他關顧家人，積極面對逆境，樂於助人，工作有熱誠，僱主亦表明會繼續聘用。被告亦撰信求情，透露對犯事感後悔，並表達對母親和兄長的擔憂、掛念及心痛。

劉官續指，被告在案中管有的刀及鐵指環具有殺傷力，危及公眾安全，另他管有螺絲批可用作傷人及損壞財產，案情嚴重。

被告早前經審訊後被裁定管有非法用途工具、攻擊性武器及違禁武器等三罪罪成。劉官裁決指，被告身處公眾遊行時管有刀、 螺絲批及鐵指環，唯一合理推斷是用作傷人和損壞財物，並指刀及螺絲批放在腰包，既易於隱藏、亦方便拿出，有關武器擊中頭部更可致命。

案件編號：ESCC2710/19