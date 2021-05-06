近年丁屋政策屢受挑戰，除遭司法覆核外，早前廉署高調拘捕另一名「村屋大王」王光榮等以打擊「套丁」行為，令昔日靠搞丁屋發財的小型發展商轉型。本土研究社成員陳劍青指，「套櫃」已成發展商新財路，他們大手購入農地或將之變成棕地，再建貨櫃屋出售，比建丁屋，成本更低，搵錢更快。

大律師：擅改用途可罰款及監禁

「長洲覆核王」郭卓堅及社工呂智恆早年就丁屋政策提出司法覆核，高院2019年裁定他們部份勝訴，指原居民透過在政府土地以私人協約或換地方式建丁屋是違憲。其後鄉議局和政府上訴得直，郭呂向終審法院作終極上訴，近日獲批上訴許可，加上國務院副總理韓正近月表明要解決本港房屋問題，矛頭直指新界丁屋。

廉署高調打擊「套丁」，亦令從事丁屋發展的發展商退場轉去「套櫃」，他指發展商看準政府推廣過渡性房屋，亦以過渡性房屋包裝，對小型發展商大搞「貨櫃屋苑」，陳形容十分誇張。

他指，綠化地土地持有人一般只能用於耕作，或風水林，或城市規劃的綠化空間，惟若向城規會申請改變土地用途作興建住宅，獲批機會較低。倘相關農地或綠化地屬生態敏感地帶，如鄰近魚塘、濕地等，便極難申請改變土地用途。因此有人破壞農地和綠化地，出現所謂「棕地」，棕地數量由1993年792公頃上升一倍至去年1,503公頃，陳指棕地並非土地用途，惟前鄉議局主席劉皇發80年代就農地用途挑戰港英政府勝訴，打開棕地大門，令不少農地變成露天貯物場及修車場。

大律師陸偉雄指，農地用途本是耕作，即使種花亦違法，建築事務監督查證後會發出清拆令，如未在限期完成會檢控業主，可罰款20萬元及監禁一年。