由居於佐敦伯嘉士大廈印裔男衍生的變種病毒群組，傳播鏈逐漸明朗。理工大學最新研究發現，康怡菲傭及豪峰菲傭的病毒基因排序，與印裔男及東涌菲傭百分百相同，顯示她們的感染與印裔男有密切關係。負責研究的醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒表示，雖然暫時未能證實與該3名菲傭一同於深水埗聚會的另外3人是否確診，但因該3人是印裔男的密切接觸者，相信很大機會也感染相同變種病毒，構成群組中的傳播鏈。

蕭傑恒及其團隊早前研究發現，印裔男（11643號個案）、東涌菲傭（11773號個案）及菲傭照顧家庭的女嬰（11774號個案），3人的病毒基因排序完全一樣，顯示3人之間的感染有密切關係。今日該團隊再發表研究結果，指康怡花園菲傭（11793號個案）及薄扶林豪峰菲傭（11797號個案）的病毒基因排序，與上述3人百分百相同。而東涌菲傭的女僱主（11792號個案）的病毒基因，與其他個案也高度相似，只多了一個突變，顯示她是傳播鏈中較後期被感染，可能是第三或第四代傳播的個案。

料印裔女友家人很大機會染變種病毒

衞生防護中心進一步追蹤調查發現，印裔男、其菲籍女友、女友母親、女友兄長、兄長女友及嬰兒，4月13日於柴灣有聚會；菲籍女友的兄長、兄長女友及嬰兒，和東涌、康怡及豪峰菲傭於4月18日開生日派對。菲籍女友母親已確診，驗出帶變種病毒，但其兄長、兄長女友及嬰兒未有檢測結果。

蕭傑恒表示，基因排序結果加上衞生防護中心的流行病學調查，已證實群組內的傳播鏈。雖然目前未證實菲籍女友兄長、兄長女友及嬰兒是否確診，但指他們是印裔男的密切接觸者，而且曾有聚會除口罩進食等，很大機會也感染變種病毒，再傳染3名菲傭。他會繼續就菲籍女友母親的病毒做基因排序，可令傳播鏈更明確。

促再追蹤第二層接觸者防擴散

他指，今次若非及時找到群組的流行病學關連及有基因排序結果，再過數日病毒可能再在社區傳播，隨時引發第五波。他認為可再進一步追蹤群組密切接觸者的密切接觸者，以防病毒擴散。

至今另外兩名感染變種病毒的菲傭，蕭傑恒表示，居於荃威花園R座的菲傭病毒量太低，進行了兩次基因排序都沒有結果，因為她檢測時已有抗體，防護中心都列為傳入個案。另一名居於美園大廈的菲傭，則暫時未有其樣本做基因排序。

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