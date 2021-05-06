72歲的「戎伯」於2003年確診患有華氏巨球蛋白血症，同年開始接受化療，病情一度受控，但於2020年，「戎伯」的病情開始惡化，影響骨髓功能及導致他出現貧血。「戎伯」其後接受了三個療程的口服藥物治療，但病情仍未能受控，並引起了周邊神經病變而導致他下肢無力。

醫生建議「戎伯」接受自費化療藥物，合共六個療程，療程後需要持續使用鞏固治療，配合另一種藥物，以減少復發及病情惡化的機會。整個療程約需$54740。醫生亦表示，如未能接受治療，會增加「戎伯」的死亡率及其他有關的併發症。

「戎伯」因年老及患病，已不能工作，實在難以負擔每月昂貴的自費藥物，他亦已用盡了其積蓄。請善長施予援手，令「戎伯」能夠安心服用自費藥物，以進一步控制病情及延長他的存活期。

「蘋果日報慈善基金」關顧主任仝人懇請各位善長能支持「戎伯」。

「戎伯」暖流之友編號：C4766

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