【本報訊】明年3月是特首換屆選舉，距離前哨戰特首選舉委員會選舉更只有四個月。行政會議前成員、「梁粉」張志剛接受傳媒專訪時表明，有國安法和「完善」選制後「為何不讓人競爭呢？」更直言現為全國政協副主席的前特首梁振英，再參選特首是優勢而非「降格」。他又批評現屆港府抗疫表現，建議北京訂立特首表現績效指標，不達標時有實質後果。

今年3月初，梁振英接受路透社專訪時被問到會否再參選特首，他未斷然拒絕，並稱「我會竭盡所能為香港服務，為國家服務」。張志剛昨於「香港01」專訪表示，梁振英以政協副主席身份再角逐特首不是「降格」，而是優勢，因梁可以直達中央，更搬出如國家發改委主任何立峰和港澳辦主任夏寶龍也身兼政協副主席、外交部長王毅也是屬副國級的國務委員為例，不過張亦不知道梁會否參選。

倡京設特首績效指標

張志剛又在訪問中暗批現屆政府，不滿防疫抗疫措施指：「你不可以說一句『我們做得比美國好』那就算了吧？比起內地、澳門也遠遠不如。」他建議北京為特首表現，以經濟增長、就業情況、市民居住狀況、醫療服務等來定下績效指標（KPI），因為民主國家的執政者表現，會在下屆選舉反映，香港沒有這安排，故特首表現的政治責任由中央面對，若特首表現不達標，就應有實質後果。