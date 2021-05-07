立法會教育事務委員會今日（7日）開會，討論教師專業操守事宜。教育局表示，會加快教師投訴的調查流程，定期公佈完成及正在跟進的個案數字，並由2021/22學年開始為所有註冊教師每3年進行一次全面刑事紀錄查核。

教育局去年5月建議學校在聘任教師時，應向教育局查詢教師註冊資料，而局方會提供其教師註冊曾否遭取消或拒絕，曾否收到局方發出的譴責、警告信等資料。教育局向立法會呈交的文件披露，由去年5月至今年4月底，局方共收到約5,100宗查詢，相比以往每年約130宗大幅增加，指學校有善用相關渠道，以確保受聘人員為適合人選。

熱血公民鄭松泰於會上質疑，教育局是否已設教師「黑名單」，指聘請教員本為校本自決，質疑局方如何記錄及使用相關資料的機制。局長楊潤雄回應時表示，對於教師註冊曾否被取消、曾否收到譴責信等一定有紀錄，又指學校作為僱主，亦希望了解教師背景，重申並非新政策。

葉劉促研究教師價值觀「扭曲」原因

會上多名建制派議員指調查時間長，經民聯盧偉國指涉事教師在等候結果期間「唔知播毒咗幾多」。楊同意應加快流程，至於調查期間如何監管需再研究。民建聯周浩鼎則提出教師受刑事調查時間長，而不被定罪不代表沒有失德，質問局方有何機制處理。楊回應稱學校可根據個案嚴重性而採取行動，包括要求教師停職。

新民黨葉劉淑儀則提出，教育局提供的教師違反專業操守個案中，對涉事教師的年齡、教育背景等分析不足，指局方應深入研究為何教師價值觀扭曲，楊同意適宜再作相關研究。

建制再批鬥教協縱容失德教師

多名建制派議員亦批評教育局推卸監管教協的責任，批評教協支持歪風、縱容失德教師等。楊表示，教協為教師工會，非附屬教育局，惟重申局方調查等工作不受教協影響，又稱若有任何組織影響教學，將向學校指出相關錯誤。

另外工聯會麥美娟提出有學校反映因個別教師不願意做檢測，令學校不能正常復課，指教師因對政府的取態而影響教學，形容是操守問題，質問教局會否要求教師強制檢測。楊稱留意到有教師因個人原因不檢測及不打疫苗，惟稱暫時除安老院等外，未有行業須強制檢測，需再作考慮。

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