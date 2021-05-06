【本報訊】前年11月8日黃大仙祠外有人聚集，警方到場驅散，男售貨員被制服期間涉掙扎並踢中警員，昨否認拒捕罪受審。當日負責追截及制服被告的警員供稱跪地制服被告時，膝頭雖碰地但仍遭踢中膝蓋，他在辯方盤問下更聲言：「膝頭哥有分上下，我下邊膝貼住地，被告踢到我上邊膝。」

警員19037周展卓供稱，前年11月8日晚上11時許隨隊到龍翔道黃大仙祠牌坊外掃蕩。周留意到前方10米有約60名穿黑衣人士，懷疑那些人與早前的非法集結有關，故上前拘捕，並追截離周最近的被告吳玠寬 （29歲）。

棍打後稱「咪郁否則用警棍」

周從後環抱被告腰間將他控制，其間被告劇烈反抗、「左搖右擰」，更用手踭「挫」向周右臉近顴骨位置，周用警棍打被告右大腿一下反擊，警告謂：「警察！咪郁！否則使用警棍！」

被告及後被制服至俯伏在地，雙腳「快速、漫無目的係咁踢」，並踢中周的右膝。周朝被告臉上施放胡椒噴霧，被告終停止掙扎。

周接受辯方盤問時，形容制服被告時半踎在他右側，膝頭碰地。辯方隨即質問：「你膝頭掂喺地下，佢點踢你膝頭呀？」周堅稱：「膝頭喺地下佢都可以踢到！」其間一度改口指被告是「踹腳」、「左右腳發過嚟」。辯方再次質疑被告如何踢中周跪地的膝蓋，周答：「膝頭哥有分上下，我下邊膝貼住地，被告踢到我上邊膝。」

辯方引述醫療報告，指被告左胸、右邊手腳及頭皮等身體多處有瘀傷、擦傷或血腫。周否認曾亂棍打被告，又指因「專注控制被告，唔得閒分心注視」身旁同袍的動作。

被告出庭自辯則稱，當晚下班回家途經現場，有人群跑向他並撞跌其眼鏡。他拾回眼鏡時，右大腿突被硬物擊打，亦有人從後扯其背包，使他失平衡跌倒。他稱倒地後遭圍毆約兩分鐘，頭、胸及手腳多處感到疼痛，手腕及腳腕亦遭人向後拗。他掙扎時被噴刺激性噴劑致「完全失去視力」，直至聽到有聲音謂「輸咗㗎啦，輸咗㗎啦」，圍毆才停止。

被告：戴手套免搣指甲

控方盤問時拿出一對有護墊的黑色手套及黑色口罩，指被告當日曾佩戴它們。被告同意，惟辯稱習慣大壓力時會搣手指甲，故要戴手套保護雙手，至於何時及如何擁有該對手套時，他僅稱是朋友送。被告又指因當時身體不適，故戴上口罩。被告另被問及撞跌眼鏡及拗手腳細節時，多次表示「唔清楚」。

裁判官葉啓亮押後案件至6月1日結案陳詞。

案件編號：KCCC2318/20