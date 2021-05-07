過兩日就是母親節，飲食業預計在「疫苗氣泡」下生意比往年差，但亦有酒家負責人對母親節生意感樂觀，表示母親節訂枱率暫有八成滿，預計當晚B及C區會調整至各佔一半，酒家長遠計將嘗試開拓D區模式，即員工接種兩劑疫苗，而食客亦接種一劑疫苗並使用「安心出行」，即可每枱人數增至8人，營業至凌晨2時。

晚市C區比率增至約四成

尖沙嘴龍圖閣海鮮飯店老闆陳強今早（7日）接受港台節目訪問表示，其酒樓所有員工均已接種疫苗，故能分別以B及C區模式營運。他指最初是三分一為C區，每枱最多坐6人；三分二屬B區，每枱最多坐4人；晚市則會因應入座率調整，C區比例會增至約四成左右。

對於政府要求餐飲處所更改運作模式前，須先張貼告示，陳強指由於每日因應訂枱及入座率變化，故需要不斷修改平面圖，「開頭指引冇咁清晰，但到禮拜一二，（食環署）就話我哋做生意嘅情況比較難預測，都希望我哋做到多啲生意，就話可以因應情況改返個平面圖，俾我哋去營運。」他指不斷因應即時情況修改平面圖「都麻煩嘅」：「但總好過有生意做唔到。」又指新政策推行數日後，使用率開始高，「多咗訂枱」。

母親節訂枱率暫有八成滿

陳強又指，由於員工已接種疫苗，故酒家未來會嘗試開拓D類營運模式，即員工接種兩劑疫苗，而食客亦接種一劑，並使用「安心出行」，即可每枱人數增至8人，營業至凌晨2時。

他指，母親節訂枱率暫有八成滿，跟去年差不多，又形容C區「反應幾踴躍」，料未來一兩天會更多walk in客，母親節當晚B及C區模式會調整至各佔一半，預測今年生意增會較去年增約兩三成。

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