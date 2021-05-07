23歲燈光師認識13歲智障女童後，涉嫌趁兩人在梯間相聚時，多次撫摸女童私處及胸部，更疑拉下女童短褲企圖與她性交，最終與女童肛門，並問女童：「如果我哋兩個一齊會點？」涉案燈光師被控非法肛交等罪，今在高等法院受審。控方開案陳詞透露，女童在案發前並無任何性經驗，案發時她月經來潮。

被告杜銘鎮（23歲）面對一項與21歲以下少女非法肛交罪，以及一項交替的企圖與16歲以下少女非法性交罪。他涉嫌於前年3月3日在女事主Y居住大廈的樓梯間犯案。

法庭今晨遴選四男三女陪審團後，控方作開案陳詞，指女童Y智商僅68，屬輕度智障。她在案發前透過朋友認識被告，形容雙方只是普通朋友，而被告知道她年約13歲。兩人從未試過單獨共處，案發當日Y只是第二或第三次見被告。

被告與Y當天送另一名女童前往學琴後，到案發的樓梯間抽煙，其間被告要求與Y接吻。Y沒有特別動作，被告遂主動親吻Y。被告又伸手入Y的內褲上下其手，最終被告拉低Y的褲子，自己亦脫褲露出陽具。

被告其後強行與Y肛交，Y感到疼痛並大叫：「好痛呀。」惟被告沒理會，在未有使用安全套情況下與Y肛交5分鐘。其後被告讓Y坐在他的大腿上，而Y的身體亦有所郁動。被告叫Y攬住他，Y照做，被告進而把雙手伸進Y的胸圍下摸胸約一分鐘，並問Y：「如果我哋兩個一齊，會點呀？」兩人其後各自回家，再沒聯絡。

控方續指，Y在案發時有月經。她在本案發生前毫無性經驗。Y曾透露害怕報警，因被告向她表示「識得人多」。事件最終報警處理，Y在認人手續中認出被告。被告被捕及接受警誡時稱：「我係識得（Y），但我絕對冇搞過佢，更加唔會同佢肛交。」聆訊下周一繼續。

【案件編號：HCCC102/20】

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