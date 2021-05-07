食物及衞生局局長陳肇始周二（4日）出席立法會一個委員會特別會議上指，如果市民接種兩劑疫苗並相隔14天後，從外地回港者可以縮短檢疫日數，當局正處理有關安排，消息指有關安排將於日內公佈。

港大公共衞生學院教授潘烈文今早在港台節目指，有關安排最重要是視乎入境者其抗體濃度是否保持於高水平，他指因為當局不了解入境人士曾接種哪種疫苗、或是否有一個真正合適接種方法，故建議在放寬檢疫日數時，為入境人士作抗體快速測試。

抗體濃度高 反映接種後有良好免疫反應

潘烈文今早（7日）接受港台節目訪問指，疫苗並非百分百能保護所有人，且當局對入境香港人士之前的接種疫苗歷史並不了解，如疫苗牌子及接種方法，故認為如入境者有高濃度抗體，會較檢測呈陰性更安全穩妥。

潘解釋，因為有部份人接種疫苗後「未必有咁良好嘅反應」，故亦有機會受感染，需小心應付。他指抗體濃度能反映接種疫苗後是否有良好免疫反應，「代表佢嘅風險係非常之低，縮短限期係一個合理嘅選擇」。

他補充指，並非所有入境人士需接受抗體快速測試，擔心如只做檢測，其病毒量低而呈陰性，「有可能錯失搵到呢個病人嘅機會」。故認為如入境者抗體濃度極高且快速測試呈陰性對縮短檢疫日數會「比較穩陣啲，多重保障」。

炒賣免費樣本收集包或犯盜竊罪

此外，有人於拍賣網上販售樣本包，收取每個約25元的「代取費」，部份賣家更聲稱有「存貨」，可預約於港鐵站交收或郵寄送貨。食衞局呼籲市民毋須過度索取樣本包，更不應轉售圖利。律師梁永鏗今日接受電台訪問時認為，此行為很大機會觸犯盜竊罪。

他指，政府屬於樣本包的擁有人，用途是供市民檢測，而且使用後理應交還政府，若有人取用後用作謀利，屬於佔用行為，並且是行使擁有人權利，「當咗自己財產去處置」，因此有機會因「永久剝奪他人財物」而干犯盜竊罪。

如患者涉瞞報行蹤 明知而未上報庭上難解釋

對於變異病毒株入侵本港社區，衞生署花了接近3周時間，前日才能揪出第一條懷疑社區傳播鏈，確認3名菲傭曾在深水埗參與聚會，同場另有3人曾經出席首位染疫的印裔工程師及其女友於柴灣的另一聚會。連同2名被其中一位菲傭傳染的人士，這條傳播鏈牽涉7名患者，有關個案追蹤政府至少浪費半億公帑，包括要求以萬計到過海港城、東薈城等16個地方人士和全港37萬外傭強制檢測，及迫令千多名住客無奈坐21天「疫監」。

梁永鏗指，根據《預防及控制疾病（披露資料）規例》（第599D章），若有人涉及瞞報或提供虛假資料，便是犯法，一經定罪，可被罰款10,000元及監禁6個月。

他指，若表面上有足夠證據令當事人被檢控，事主仍可行使其辯護權利，惟須視乎法官相信與否。他表示，不太擔心會難以證明當事人的瞞報意圖，畢竟明知道而未有上報甚至謊報，在庭上亦很難解釋原由，除非有醫生證明當時有受藥物或精神影響。梁舉例，若事主當下處於醉酒狀態，或者事主能證明他確實「唔熟路」，「有人帶佢去呢度嗰度，咁佢可能真係講唔出係咩地方。」

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