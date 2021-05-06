廣播處長李百全上台之後，港台推連串只要政治正確、有冇人睇唔重要嘅節目，包括由特首林鄭月娥做主持嘅《選委界別分組面面觀》，由播出到𠵱家都係得幾千個views。不過罕有地個節目噚日喺facebook引起唔少迴響，仲有人擔心嘉賓汪明荃會唔會俾人批鬥不愛國，一把年紀先要去教育營？

業界不滿選委減半

八方忍痛畀咗個view睇條片，察覺到火藥味都幾濃㗎。個個都叫汪明荃「阿姐」，但林鄭眼中除咗自己仲邊有「阿姐」，只係稱呼對方「汪明荃小姐」，汪阿姐有禮貌咁答返句「特首你好」，暗戰亦隨即開始。林鄭讚阿姐係專業主持，自己只係業餘，轉個頭又兜個圈讚自己鍾意「向難度挑戰」，點知阿姐不甘示弱打斷佢，仲爆咗句「但你專業係講政治㗎嘛！」

係政治節目唔講政治，唔通講煮餸咩！咁阿姐就投訴「體育、演藝、文化及出版界」議席少咗，而且議席唔係全部直選，變相好多人都冇機會選，有一半聲音都冇咗，令業界好不滿。林鄭立即面露難色，一句轟埋去「阿姐，你問緊啲好政治性嘅問題」，仲話今次減議席唔係淨係你呢個界別。

講完一輪，林鄭就反問對方對今次「完善」選舉制度有咩睇法，阿姐答得相當玄妙，話明白「重改、重整、或重修係一個需要」，就硬係唔講「完善」呢兩個字，仲話「咁我哋一定要接受囉，𠵱家國家既然都定咗落嚟」，將來要實現「港人治港」，盡露不滿。

有網友笑言，𠵱家中共係要「愛國者治港」而唔係「港人治港」，汪阿姐呢番言論係咪唔擁護政府？咁政治化、又政治不正確既「假.新聞節目」，有人又講笑，係咪都要快啲備份呢集節目，相信李百全好快都會將呢個節目下架喇。

李八方