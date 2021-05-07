高等法院今日（7日）批准因初選案被還押的民主黨前主席胡志偉短暫保釋，為上月離世的父親奔喪。向來言論惹火的工聯會立法會議員郭偉強在社交網站發文暗諷事件，不點名辱罵胡志偉「背祖忘宗，賣國求榮的人講盡孝，都一樣難聽過粗口」。不少網民不齒郭的冷血言論，留言反擊曾在駕駛期間以Zoom開會的郭指，「你第日父母過身左（咗）都用Zoom出席（喪禮）啦（反正你開車都用Zoom），幾環保！」也有人直斥郭「人性已全然泯滅」。

郭偉強在社交網站上發出以糞便為背景的帖文，先表達對胡志偉獲准短暫保釋的不滿，指「講乜都無用，法官批准了，但係辛苦咗懲教同事」，接着就不點名斥責胡志偉「背祖忘宗，賣國求榮的人講盡孝，都一樣難聽過粗口」。

民主黨主席羅健熙不忿郭偉強的言論，發文指「盡孝，原來都有國土、種族之分」。羅亦貼出郭偉強帖文的截圖，表示「留個紀錄。是為郭偉強的人格證明」。

不少網民就到郭的帖文留言，有網民重提郭偉強疑似於立法會房屋事務委員會開會時，一邊駕駛、一邊用Zoom開會，有違反《道路交通條例》之嫌，指郭「反正你開車都用Zoom，你第日父母過身左（咗）都用Zoom啦，幾環保」、「揸住車開Zoom照𢭃糧都得，點解Zoom拜山唔得」，亦有人留言直斥「積下口德啦⋯⋯風水輪流轉，你而家好彩無事無幹，今日唔知明天事，第日你可能仲大鑊過佢，一切都有因果，報應！」

郭偉強並非首次失言，除了被揭駕駛時用Zoom開會在黨友陪同下道歉外，他亦曾在立法會《施政報告》致謝議案辯論，強調要打擊假資訊時，誤稱英國《衛報》為世界衞生組織的報章。郭亦涉肢體暴力案件，去年5月立法會內務委員會主席風波期間，郭被拍到強行拉跌人民力量前議員陳志全，惟後來律政司介入陳志全私人檢控郭偉強的案件，表明不會起訴郭偉強。

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