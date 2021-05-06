【本報訊】四名青年被指前年9月2日意圖破壞港鐵油塘站，被捕時搜出藏有雷射筆及鎚，他們審訊期間稱被警員襲擊，又有警員拖着警犬恐嚇謂「信唔信畀佢咬啖你」，更有警員對被告說：「隻狗未食早餐」。裁判官莫子聰昨裁決時質疑警方使用不必要武力，認為被告是在威嚇受驚下才說出手機密碼，裁定各人串謀損壞財產罪脫；惟認為四人藏有涉案物品是用來在衝突上傷害警員，裁定管有攻擊性武器或管有適合作非法用途工具罪成。

被告學生曾慶彰（20歲）、裝修工許偉飛（23歲）和學生麥家浩（19歲）被指藏有雷射筆，女外賣員李漪澄（20歲）則涉藏有鎚，還柙至本月27日判刑。辯方曾反對各被告手機的TG訊息紀錄呈堂，指有警員拖着警犬恐嚇道「信唔信畀佢咬啖你」。莫官裁決指，各被告在鯉魚門廣場升降機內被截停後將背囊放在地下，惟遭警員扯頭髮及衣領，和用警棍壓後頸，令他們面撞上牆，眼鏡飛脫，現場警員人數亦多於被告。

串謀罪脫 藏雷射筆及鎚還柙

莫官認為警員使用不必要武力，毋須動用警犬震懾；惟當時警犬不斷吠叫，可知被告是在受驚及威嚇下說出手機密碼，警方或當場看過手機內容。莫官指被告其後在警署簽署檢驗手機同意書屬門面工夫，沒實際意義，亦不能排除被告迫於無奈下簽同意書，故裁定各同意書不能呈堂。

莫官指，四被告非在港鐵站內截停，沒證據指被捕前後有港鐵設施被破壞，四人雖有共同行為協議，但證供未能推斷破壞油塘站是唯一推論，裁定串謀損壞財產罪脫。惟莫官指現場可往紀律部隊宿舍，事發於早上和在市區，雷射筆不會作觀星；且四人攜有索帶、眼罩等裝備，認為鎚及雷射筆是被告衝突時傷害警員。案件編號：KTCC1644/19