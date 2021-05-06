【本報訊】過兩日便是母親節，飲食業預計在「疫苗氣泡」下生意比往年差，「整體可能得返（去年）七成」。有全部員工已接種疫苗的食肆表明不會加價，B區和C區訂枱比例各佔一半，「暫時七至八成full，同上年差唔多」，但因本港近日遭變種病毒入侵，實際生意要視乎疫情發展。

僅少數食肆可六人一枱

尖沙嘴龍圖閣海鮮飯店老闆陳強表示，全體員工已接種疫苗，可在「疫苗氣泡」下劃出一半地方採用C類營運模式，安排每枱最多六人，營業至午夜12時；另一半就維持現有的B區，每枱最多四人，堂食到晚上10時。他已經預備流動隔板分隔不同區域，亦會張貼海報及平面圖提示食客。食環署前日公佈酒樓可以彈性安排B區及C區比例，但要適當更改平面圖。

陳說，現時B區和C區訂枱比例各一半，情況理想，估計因其飯店一枱能坐六人故有優勢，「暫時七至八成full，同上年差唔多」。他指今年母親節沒有加價，人均消費約300至400元，但一般食材價格比去年升5至10%，海鮮價格則因休漁期及母親節升20%，「我哋冇轉嫁客人身上」。

香港餐飲聯業協會會長黃家和料今年母親節市道比往年差，「整體可能得返七成」，主要是去年有特殊情況，「上年母親節前放寬限聚令，啲食肆爆滿，可以做到兩輪生意」，惟今年有限聚措施將食肆分A、B、C、D類，「D類基本上冇得做，有小部份酒樓可以做到C類，六人一枱，但大部份都係維持四人一枱」，「𠵱家做四至六個人，以人均消費會加返少少成本，大約5%」。

至於涉逼員工打針、屈青年收錢抗爭的譽宴集團，遭網民發起杯葛，集團主席張家豪表示，未有特別了解母親節訂枱情況，「正常周末咁處理囉」。