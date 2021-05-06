【本報訊】接連有大廈因有居民帶有變種病毒，所有住戶均須撤離檢疫21日，令致怨聲載道。據悉政府短期內公佈打兩針疫苗後相隔14日者，可獲縮短檢疫期限的安排。有意見質疑政府此舉目的是谷打針，公共醫療醫生協會會長馬仲儀亦質疑檢疫期不應與打針掛鈎，「打完兩針都可以係隱形患者，佢哋病毒潛伏期同冇打針嘅人一樣。」

馬仲儀指無理：可以係隱形患者

政府專家顧問許樹昌指若涉及變種病毒，已接種兩針疫苗者，可將於檢疫中心的21日檢疫期縮短至14日，但需另加7日家居隔離。若不涉及變種病毒，檢疫期可由14日縮短至7日，並可考慮家居隔離。

馬仲儀指從科學數據而言，接種疫苗只對有病徵或重症病人有效，對無病徵或病徵輕微人士作用不大，因此即使完成兩針的人，仍有可能是隱形患者，他們的病毒潛伏期理應與無打針者一樣，「所以睇唔到點解打左針人士的隔離檢疫安排，要與冇打針人士有不同。」至於政府此舉是否為了谷針，馬則稱不便評論，以免被指抹黑。她又質疑市民是否需一律送往檢疫中心隔離，「之前係因為有啲患者住舊樓，有渠管問題先要全幢撤離，但𠵱家有啲大廈係豪宅，唔明白點解都要全部送去檢疫中心。」

針對社區出現變種病毒確診者，港府近日頻頻封區檢測，惟未有發現確診者。本報統計近期薄扶林道118號豪峰、鰂魚涌康怡花園N2座及荃灣荃威花園R座的封區時間，發現三區均超過一日始解封，其中豪峰情況最誇張，僅110人接受檢測，圍封卻歷時42小時5分鐘。

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