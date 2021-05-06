立法會上周三閃電式通過《入境條例》修訂案，賦權入境處處長可「指示某運輸工具可或不可運載某乘客」。一些被指別有用心的反對派說，如此等同給予政府隨意禁止任何人乘坐包括飛機在內運輸工具離港的權力，變相鎖港封關。

我認為此說實在不妥。首先，黨與政府再三承諾，是次修例只針對來港航班，並無意涵蓋離港航班。須知黨牙齒當金使，由《中英聯合聲明》到50年不變到基本大法，均信用卓著，堪稱全球典範。黨與政府既然肯開口明言不會涵蓋離港航班，便是最好的保證。我甚至敢說，政府單單一言，便要比起大律師公會等所建議「應在草案條文白紙黑字列明」云云更有約束力。反對派再三質疑，其心可誅。

再者，黨是如此的偉大，即便真真真要在萬一之時涵蓋出境，豈會不留生路給我們？事實上，反對派們鎖港封關之說不單充份顯示其對黨的寬大慈悲的抹黑，對歷史的愚昧無知，更暴露了他們港孩巨嬰的真面目——不許乘坐運輸工具而已，難道大家還不懂得自己行路游水飛翔離港嗎？1934年，在國民黨聚師百萬全面包圍封鎖的情況之下，毛主席親率十數萬紅軍展開二萬五千里長征，一路由江西跑到延安，靠的還不是雙腳？小小事便吵吵嚷嚷，廢青，真是廢青！

網上流傳，牛頓和孔子都說過，世界有三大定律，第一是動者恒動、靜者恒靜，第二是中國共產黨永恒正確，第三是香港人永恒想去旅行。旅行是流淌在我們血液之中的本能——無論香港在國安大法下如何繁榮穩定，叫香港人放棄旅行，是不可能的。只是在新法通過之後，各位守法愛港的香港人如想旅行，請先向入境處處長查詢自己可或不可乘坐哪些運輸工具回港，以便及早規劃行程。

700萬人的自由不值一哂

據說，在國安法通過之後，外國金融機構逐步降低對香港金融環境的評級，導致外資撤資；為免香港股市因而下跌，黨慷慨地調動「國家隊」泵水入市，成功瓦解西方帝國主義欲重挫我港股市的陰謀。如今《入境條例》修訂草案通過，人心惶惶，旅行業前景更是蒙上陰霾；政府理應依樣畫葫蘆立即行動，宣佈每名港人派一萬元指定往中國的旅行券，鼓勵港人往神州旅行。此舉一來可滿足港人的旅行慾，二來可拯救因疫情而大受打擊的本地旅行社，三來可挽回市民對《入境條例》的信心，四來可振興祖國各地觀光旅遊產業，五來更可促進更多港人認識中國，真可謂一舉五得。國家與香港政府更可以此配合疫苗接種計劃，只允許已打疫苗者過關，順勢推銷科興疫苗，則一舉六得，功德無量矣。

立法會在是次立法過程中，一路快刀斬亂麻，堅拒反對派所謂立法諮詢、公聽會等建議，對香港刁民的眾聲喧嘩（Heteroglossia）不屑一顧，可謂新香港下治港效率的體現。畢竟，當共產黨必然正確，又何必浪費時間聆聽民意？反對派公開感嘆：香港人在這些年來，以難以置信的速度失去各項自由，先是集會自由、然後是從政自由，之後是言論自由，現在則是出入境自由了。反對派不明白的是，為了黨和國家的未來，大躍進餓死數千萬人，天安門射殺數千人，相比之下，區區700萬人的自由，根本不值一哂。國安大法好，新香港萬歲！

李志宏

沙田區議員