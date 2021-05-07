《國安法》下，再有書籍被康文署列入「禁書名單」。繼去年康文署以「覆檢」為由收起至少9部書籍，署方今日再向公共圖書館落命令，要求員工即時收起另外9部書籍，包括前立法會議員何俊仁和陳淑莊、旅美華裔作家兼政治評論家余杰、時事評論員林匡正的著作，前特首梁振英曾經點名批評的《香港民族論》亦在名單內。

《蘋果》獲悉，康文署今日（7日）通知各公共圖書館人員，指因應《國安法》下的政策，署方需要就圖書館館藏進行覆檢。署方要求工作人員即日從參考和外借書架中抽起有關書籍，原來「已預約」或「借出」狀態的館藏亦要改為「覆檢中」。「覆檢中」的館藏將不得預約、外借或續借。

康文署最新要求「覆檢」的書單涉及9部書籍，包括港大學生會學苑編著的《香港民族論》、前立法會議員何俊仁的《我向霸權宣戰》、前立法會議員陳淑莊的《陳淑莊敏感地帶》、旅美華裔作家兼政治評論家余杰的《卑賤的中國人》和《納粹中國》，時事評論員林匡正的《香港公民抗爭運動史－挫敗的三十年剖析》、《香港公民抗爭運動史2 中港對決》和《激進：香港進步民主運動史》，以及流亡德國的華裔作家廖亦武的《這個帝國必須分裂》。

涉事書籍無法在圖書館網站搜尋

《蘋果》記者下午在康文署公共圖書館網站，查閱上述被「覆檢」的書籍紀錄，但都未能成功，只顯示「沒有符合的檢索結果」。記者再用作者姓名搜尋，亦未有顯示被「覆檢」的書籍資料。康文署去年「覆檢」部份書籍時，網站仍會顯示相關書籍資料，僅館藏狀態改為「覆檢中」。《蘋果》正就事件向康文署查詢。

康文署因《國安法》「覆檢」書單已非首次，去年7月有至少9部書籍遭康文署以「覆檢」為由下架，至今仍未予外借，包括學者陳雲的《香港城邦論》、《香港城邦論II光復本土》、《城邦主權論》、《香港保衛戰》、《香港遺民論》和《身土不二》6本著作，黃之鋒的《我不是英雄》和《我不是細路：十八前後》，以及陳淑莊的《邊走邊吃邊抗爭》。

記者亦到過旺角的書店巡視，余杰著作仍然有售，但其餘大部份已售罄。記者以顧客身份向書店職員查詢，職員透露，部份如林匡正相關著作，已沒有出版社再印，而《香港民族論》應已絕版。另有書店職員則指，圖書館將書籍下架與書店無關，只要出版社有貨，亦會替客人訂書，稱「我哋賣唔犯法就得」。

何俊仁料書名「霸權」、「宣戰」字眼觸動部門

被抽起審查的《我向霸權宣戰》作者、民主黨前主席何俊仁指，該書是他在2012年參選特首選舉時所寫，內容涵蓋當年的社會議題，包括金融霸權及地產霸權等，「唔覺得有咩地方觸及《國安法》，建制派喺議會都成日講（有關議題）」。他估計被抽起審查的主因或只是書名中的「霸權」、「宣戰」等字眼令有關部門感到敏感。

何續指，對有關安排不會作進一步行動，笑指「水平太低，笑吓就算」。他又慨嘆現時的社會氛圍下，各政府部門「個個都驚，好似警察咁，咩人都拉晒返去先，睇過冇事先放返你出去」。

有3本書被抽起的作家林匡正指，有關書籍主要記載過去香港抗爭運動的歷史，包括當時市民爭取的目標、過程、失敗或成功原因等，指有關內容「無可能觸犯《國安法》」，又估計與官僚制度有關，「啲官僚要穩陣，哪怕有0.1%機會中招（觸犯《國安法》），都要落咗（架）先」。他又認為現時根本不太多人會去圖書館，「下唔下架冇太大分別」，坦言不會理會有關安排。

余杰斥屬港版焚書坑儒 形容香港淪「納粹中國」

余杰透過短訊回應《蘋果》查詢時形容，事件是「香港的焚書坑儒」，對此感到非常憤怒，「可見我的書的名字的預測非常準確，香港已經跟中國其他地區一樣淪為好『納粹中國』，因為禁書、焚書是希特勒政權的拿手好戲」。

余杰表示，該兩本書只是對中國社會、文化、政治等提出批評，沒有任何鼓吹暴力、犯罪、恐怖主義的內容，「當然不可能危害中國的國家安全」。他認為今次並非單一事件，預計自己和其他作者的著作必定會遭到清除，「我的所有著作都會消失不見，這只是時間問題」。

指著作已不能在港出版 主流書店亦不賣

余杰又透露，在2012年前，其著作大半也在香港出版；惟及後所有書都在台灣出版，再也不能在香港出版任何著作，包括不涉及批評中共的、關於歷史方面的著作。而即使在台出版的著作，大部份香港主流書店已不販售，令香港讀者要讀到他的書也變得非常不容易。

他擔心，香港政府的控制會越來越嚴厲，例如不准獨立書店銷售其書籍或從台灣網購，但他寄語香港讀者：「我希望香港讀者在還有這最後一絲自由的時刻，多多購買包括我的書在內的若干禁書，通過讀書讓自己免於被中共洗腦，通過讀書保存反抗的精神和火種。」

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