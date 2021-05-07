中國建設銀行（亞洲）銷售經理聲稱擔心公司裁員，為求爭取生意保住飯碗，向星展銀行私人貸款業務顧問取得一名急需借錢的客户資料，並向該客戶批出貸款，繼而將獲得的佣金分予星展顧問。現已離職的建行銷售經理今在東區裁判法院承認串謀使代理人接受利益罪，主任裁判官羅德泉指被告為保工作而行賄，有違公平競爭，令社會腐敗，監禁在所難免，終判經理囚三星期。

被告張兆麟（33歲），承認於2016年11月與時任星展銀行私人貸款業務顧問CK串謀，使對方在無合法權限或合理辯解下接受佣金，作為透露星展銀行客戶機密資料的誘因或報酬，有關佣金按客戶貸款一定百分比計算。

辯方大律師求情指，被告當時因擔心業績不理想會被公司裁員，為求多一筆生意保住工作，一時糊塗罔顧後果。辯方透露，在成功批出貸款後，被告可獲建行發放貸款的1.32%作為佣金，而被告與CK達成的協議，將佣金1%給予對方，可見被告犯案並非為金錢利益，而涉及賄款僅5,500元。

再者，被告在案發後不到一個月已遭廉署拘捕，並沒有實際將賄款給予CK，案件實際造成的問題，是因CK洩露客户資料而令銀行聲譽受損，希望法庭考慮到情況特殊，判以非監禁式刑罰或社會服務令。

羅官於判刑時指，眾所周知廉潔是社會進步的基石，案發時被告因公司傳出大裁員消息，人心惶惶，為求保住工作，以行賄方式爭取更多的生意。倘若以這是人之常情為由而容許有關做法，便是大錯特錯。以這樣的方式競爭，只會令社會腐敗。

羅官又指被告的犯案原因及動機嚴重，判監在所難免，但有別於一般賄賂，故將量刑起點下調至6星期，認罪扣減至4星期，另外因案件調查延誤，再扣減1星期，終判被告囚3星期。

案情指，客戶羅小姐曾於2016年7月獲星展批出一筆55萬元的貸款，惟她已達到星展銀行的貸款上限。同年11月，CK透過電話，將羅的資料轉介給被告，讓羅向被告申請貸款，CK可獲羅貸款的1%回佣作為報酬。被告於同年12月7日被捕。

【案件編號：ESCC202/21】

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