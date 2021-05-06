【本報訊】前年11月13日發起「大三罷」行動期間有示威者在九龍塘聯合道堵路，其間一名浸大視覺藝術系女生涉嫌管有一支螺絲批，被控管有物品意圖損壞財產罪。案件昨開審，警員供稱從被告斜孭袋搜出涉案螺絲批，惟他不知道被告有否參與堵路，看不到她曾拿着或使用該螺絲批，亦不清楚該螺絲批是否適合拆除欄杆。被告則自辯稱，當日她打算就社會議題做藝術創作，遂到現場觀察及取材，其間撿拾了涉案螺絲批。

警員16190陳偉彥（譯音，圖）供稱，當日有大批黑衣人用磚頭、鐵欄等雜物堵路，發現警員後隨即逃走，當中被告楊明芳（21歲）身處逃跑的黑衣人群後方。陳追截期間，被告失足跌倒，陳遂制服她。

稱觀察堵路現場蒐集素材

被告自辯時透露，她於案發時正修讀兩個陶瓷課程，課堂上需要使用螺絲批等工具。當天她打算去堵路現場觀察，並穿深色及素色衣物，以免親友看到報道後擔心。她亦帶了眼罩及豬嘴保障自己，以防警方放催淚彈。被告憶述，當日與同學離校後，便沿聯合道觀察有甚麼創作素材，並拾起涉案螺絲批、兩根螺絲及一對手套，「（螺絲）執咗先算，返到去再加以發揮」。至於螺絲批及手套，她打算自用，因學校於停課期間不外借工具。未幾示威者開始逃跑，她亦急步離開，其間被警員撲倒制服，致下巴撞地受傷。

控方質疑，被告聲稱要蒐集創作素材，卻沒拍攝任何照片或影片。被告解釋，她擔心拍攝會被示威者責罵，加上她在現場逗留的時間很短，來不及拍攝。控方又質疑，被告稱擔心路上拾起的物品骯髒，卻戴着拾來的手套。她解釋稱，該手套甚新淨，她認為隔手套摸街上物品較乾淨。審訊今續。

案件編號：KCCC2065/20