政府今日宣佈入境檢疫新措施，如果市民接種兩劑疫苗並相隔14天後，從外地回港者可以縮短檢疫日數。已打兩針之定義為，抵港當日14天之前，已按指引完成劑接種及已經過14天。

食衞局常任秘書長（衞生）陳松青指，因應疫苗氣泡慨念，除了來自極高風險底甚高風險地區人士，對於完成接種兩劑疫苗加14天來港人士，因應其來自國家或地區疫情發展，可調整縮短檢疫期。如本地及當地相關疫情無重大轉變，新措施將於5月12日（下周三）零時零分開始實施。

低風險地區（D 組指明地區： 澳洲、新西蘭及新加坡）

現時入境人士須於指定檢疫酒店強制檢疫14天，新措施則容許已打兩針加14天人士，只接受7日指定檢疫酒店強制檢疫，另加7日自我監察，以及第12、16、19日強制檢測。

中風險及高風險地區（B及C組）

中風險地區包括中國以外所有不屬於A1組指明地區、 A2 組指明地區、B組指明地區或D組指明地區的地區 ），高風險地區包括孟加拉、比利時、加拿大、厄瓜多爾、埃及、埃塞俄比亞、法國、德國、印尼、哈薩克斯坦、羅馬尼亞、 俄羅斯、瑞士、土耳其、烏克蘭、阿拉伯聯合酋長國及美國。

現行措施規定來港人士須於指定檢疫酒店強制檢疫21天，新措施則容許已打兩針加14天人士，只接受14日指定檢疫酒店強制檢疫，另加7日自我監察，維持第3、7、12、16、19及26日強檢。

至於極高風險及甚高風險的檢疫措施不變，分別為禁止來港及21日指定酒店檢疫。

曾到中國內地、澳門及台灣人士

另針對曾到中國內地、澳門及台灣人士，如已打兩針加14天，非以「回港易」回港，由5月14日開始，其指定檢疫酒店強制檢疫期亦可由14日減至7日，另加7日自我監察，以及分別於第3、5、12日強制檢測。此安排適用於經陸路或機場抵港人士。

須完成所有針數才可放寬檢疫

陳松青指，政府會接受由世衞或國家批准使用的疫苗，視乎不同疫苗要求的針數，來港人士須完成所有針數，並超過14日，才可享有放寬檢疫安排。

陳松青表示，密切接觸者為高風險群組，惟入境者則需視乎他從何處入境，「由唔同地方嚟，風險亦都唔同」，會按地區作風險評估及不同安排，對於來自極高或甚高風險地區的人士，當局仍會繼續嚴防輸入。他相信在疫苗配合下，輸入個案的風險是可控制，又強調即使放寬檢疫安排，檢測頻度仍與之前一樣頻繁，可避免漏網之魚。

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