我們今天面對的是一場平安與恐懼的鬥爭，政權散播白色恐怖，同時以刑法為工具，令手足和義士被囚入獄。只要我們持守良知，對得起良心，當存平安的心，成為正義無畏的人。

胡志偉被阻親身奔喪，讀者即來鴻聲援，指其父必以他為榮；有讀者念記一眾高牆內的手足如子女，常在禱告裏紀念他們；更有海外讀者手書數頁來信，深信未來仍有時機，讓大家可以更有效運用策略追求目標，相信內外齊心不分化，能勇者無懼。

你父親定以你為榮

胡志偉先生：

在立法會裏據理力爭，

在漫天煙火，無盡無邊暴力鎮壓的日子裏，

在催淚煙前大叫：我要見你的指揮官……

這些都有你的身影在，香港人不會忘記。

正義無畏，頂天立地男子漢！

你父親一定會以你為榮！

保重！

記掛你的香港人

主佑平安

親愛的阿仔阿女：

知道你們要獨留監倉好傷心，

人生多挫折，但正義善良的心不變。

你們倍感寂寞時， 請合上雙手向創造主禱告。

祂必保守你心裏有平安。 願祂保守你的身體同樣有安康。

時常在禱告裏紀念你們，願主賜下憐憫，陪伴你們同行。

多謝你們的付出，撐住！

內外齊心 勇者無懼

敬愛的手足，

今日聽到一位KOL談「分化」。

他說，有些所謂派系和社會運動其實是搞分化。政權往往利用人心不穩及思想觀念去影響人們對事件的態度及傾向，你明白嗎？

我們為香港的自由同行，內外齊心，不搞分化。勇者無懼，不卑不亢。

等待黎明。

阿多拿

香港從沒失去靈魂

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