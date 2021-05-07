前年9月21日屯門遊行演變成警民衝突，19歲男學生被指在示威前線與警方對峙，早前否認參與暴動及在公眾地方管有攻擊性武器兩罪受審。區域法院暫委法官王詩麗今裁定兩項罪名成立。王官指警員在影片中成功辨認出被告，而片段顯示被告在示威前線堵路及用行山杖敲水馬，反映其角色積極。王官又指被告攜帶行山杖到現場，並戴著護膝、豬嘴、盾牌，頭盔等裝備，形容他「一手持盾，一手持杖，儼如進入戒備狀態，隨時作戰」，最終下令將他還柙至本月28日判刑。

現年21歲的被告李浩銘被指當日在屯門屯匯街參與暴動，並管有一支行山杖。被告父親聞判後落淚，脫下口罩輕輕拭淚。

王官裁決指，本案最大爭議點在於身份辨認、即被告是否案發影片中的示威者。辯方指有關影片解像度低，而且影像快速移動，質疑辨認質素。

女警花兩周看片認人

王官認為，雖然女警4300利用影片辨認被告，但有關影片並不模糊。女警更連續兩星期、每天花9小時全神貫注地重複看片，又會定格及慢鏡重播，發現被告身影便記下。女警自言在影片中認出被告身處現場時的13個特徵，包括戴著粉紅色豬嘴及黃色頭盔，並手持一個黑底銀邊、設計獨特的盾牌，配合她對被告的近距離觀察，已足以證明片中人正是被告。

王官續指，雖然被告在屯喜路被警員制服，但屯匯街才是控罪指稱的暴動地點。現場影片及警員證供顯示，當日有大批示威者在屯匯街與警員對峙，其間有人用水馬及磚頭等雜物堵路，又向警方掟磚及射水，更有人向警員掟汽油彈，集結在一起擾亂公眾秩序及破壞社會安寧，行為已構成暴動。

現場影片顯示，當日被告在屯匯街用行山杖敲打水馬，又協助示威者用消防喉射水，並踢出磚頭讓其他示威者搬起，顯示他在現場擔當積極角色，行為破壞社會安寧，裁定他暴動罪成。

官指參與遊行不需要攜帶行山杖

至於在公眾地方管有攻擊性武器罪，王官指涉案行山杖是尖頭，末端卻沒保護膠墊，質疑若被告只想參與遊行，並不需要攜帶行山杖，更同時佩戴護膝、豬嘴、盾牌、頭盔等裝備。王官認為，被告當時全副武裝上陣，站在示威者前排，並用行山杖指向前方，「儼如進入戒備狀態，隨時作戰」，故裁定該行山杖屬攻擊性武器。

辯方求情指，被告案發時年僅19歲，為人乖巧，樂於助人且熱心服務社會，希望法庭念在他年輕，先索取勞教中心報告再作判刑，並強調懲罰與更生同樣重要。惟王官拒絕，僅替被告索取背景報告，並將案件押後至本月28日判刑，其間被告須還柙。

【案件編號：DCCC210/20】

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