【本報訊】本土組織「光城者」至少五名成員涉嫌干犯「顛覆國家政權」罪被捕。消息指前日警方在將軍澳一中學拘捕四名潛入學校爆竊男子，並在他們家中搜出一批懷疑港獨標語交國安處跟進，國安處其後再拘捕三人。被捕七人包括光城者發言人阮嘉謙，當中五人涉嫌干犯「顛覆國家政權」罪，年齡最小15歲。光城者稱已有律師跟進，強調「政治打壓不會使我們卻步」。

昨凌晨1時許，光城者在facebook專頁發帖，指「有成員疑因國安法被警方上門拘捕，現正被警方拘留，已有律師正在了解事件」。據悉前日清晨，四名男子潛入將軍澳保良局羅氏基金中學爆竊，部份人是該校中五或中六生，由保安發現後報警。消息稱，有人疑偷取化學品後，爬出學校時被警員拘捕。

中學生為主 最小15歲

其後警員到被捕人士寓所搜查，撿獲一批疑港獨標語，並發現有人為光城者成員，將案件交國安處跟進。國安處其後再拘捕兩男一女學生，包括一名15歲女生。消息稱，被捕者包括光城者發言人阮嘉謙。至昨午2時許，數名便衣警員到涉事學校搜證套取指模。

警方稱，國家安全處人員昨於全港多區拘捕四男一女（介乎15至24歲），涉嫌干犯「顛覆國家政權」罪。被捕男女現正被扣留調查。油尖旺區議員林兆彬稱，據他所知至少兩名光城者成員，昨早約7時被警員上門拘捕，其中一人為15歲的女生，之後被扣留在田心警署，已有律師跟進。消息指，該女生昨深夜准保釋。

本報記者聯絡到其中一名被捕人士母親，她指昨清晨6時許，10多名警員上門，指其兒子涉嫌違反國安法：「佢哋自稱係國安唔知咩部門，話『警方𠵱家正式拘捕你，你涉嫌喺2月2號，同XXX和XXX喺XXXX單位內發佈咗資料，係違反國家安全條例』。」

她指警員在單位內搜查約一小時，撿去其子的手機、手提電腦、背囊、宣傳單張、衫帽、眼鏡、護照和身份證，並以手銬反鎖帶走。她不滿警方「查晒成間屋，先畀我睇入屋搜查令」。她又稱，包括其子在內最少三人，被警方指在網上發佈違反國家安全的訊息。

光城者強調，「政治打壓不會令我們卻步，光城者剩餘成員必將堅守啟迪民智的宗旨，並繼續薈萃英才，對抗暴政」，又指「即使最終組織覆滅於極權之手，只要這些理念得以在香港遍地開花，光城者便完成了它的歷史任務，『功成不必在我』。面對極權，我們這些所謂的倖存者必會在艱彌厲，戰鬥到底」。