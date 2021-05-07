東涌映灣園第11座早前出現帶有變種病毒株的確診個案，全幢大廈住戶須強制檢疫21天。有正於竹篙灣檢疫中心的居民向《蘋果》表示，自己曾進行「通波仔」手術，每天要進食6種不同藥物，惟未有攜帶足夠藥物入隔離營，向醫療中心要求配藥；然而，隔離營的醫生表示沒有他所需的藥物，「話政府亦都唔會幫我配嗰種藥」，更建議他服食一些藥效較低的藥物代替，「而我亦都要自己去試呢種藥物啱唔啱我食囉」，批評做法極不人道。

陳先生為東涌映灣園悅濤軒第11座居民，早前一家五口被送到竹篙灣檢疫中心強制檢疫。他於前年曾進行冠狀動脈介入治療術，即俗稱「通波仔」的手術。手術後，他每天均要服食6種藥物，包括胃藥及膽固醇藥。

建議以藥效較低藥物代替

陳指，於上月30日得知要入隔離營時，由於事出突然，政府亦隨即禁止居民外出，不能馬上配藥，惟家中未有足夠服食21日的藥物，「我只能夠屋企有幾多就拎幾多」，他遂向隔離營內的醫療中心要求配藥。然而，中心的駐診醫生指，並沒有他所需的藥物，「亦都話政府係唔會幫我配嗰種藥」，只建議他以一些藥效較低的藥物代替，「而我亦都要自己去試呢種藥物啱唔啱我食囉」。

幸得朋友幫忙不致「斷藥」 相信事件屬冰山一角

陳續指，最終幸好找到朋友到私家診所配藥，再帶到隔離營才不需「斷藥」，但批評做法極不人道，「對我嚟講梗係無可能，我無理由無端端食開嘅藥，又走去咁樣試」，亦擔心藥物會引起副作用。他亦指，相信事件只是冰山一角，「個駐診醫生同我講，每日都有10幾個呢一類咁嘅問題」，而映灣園亦有不少長者居住，擔心他們被隔離時，亦未能獲得適切的配藥安排。

對於隔離營的其他安排，陳先生怒指，不少街坊已在WhatsApp群組中大吐苦水，更有街坊因身體不適送院求醫，「佢等咗2個鐘頭先去到北大（北大嶼山醫院）睇醫生」。然而，看醫生後又需由政府專車送回竹篙灣檢疫中心，「我哋呢班被檢疫嘅人就好似變咗怪獸咁，喺北大出面間咗個位，畀我哋坐喺度等」，結果送院的街坊在烈日當空之下乾等了11小時，才可回到隔離中心，「冇水、乜都冇，喺度餵蚊，呢個咪就係政府嘅安排囉」。

街坊嘆求助駐場民安隊冇用

陳亦表示，檢疫制度亦反映政府的官僚制度。他指，隔離中心由民安隊在場管理，然而街坊有求助時，民安隊隊員會着他們向衞生署求助，「佢會話我哋under（隸屬）衞生署，即係我同佢哋講咩都係冇用」。被問到衞生署有否提供求助熱線，陳指，自己只能致電「1823」熱線，但曾向衞生署留言多次，至今仍未有任何回覆，「班高官真係好離地，佢哋係唔會知道我哋隔離嘅人有幾慘」。

涉變種個案大廈日後只須強檢 指映灣園居民有如「白老鼠」

近日多幢大廈均因發現變種病毒確診個案而要被送往隔離，陳認為此舉並無必要，「最少你話畀我聽，個菲傭你有冇見過、接觸過，如果我有我就覺得係必須……但我連係邊個都唔知，我就覺得好唔人道」。對於政府今日（7日）宣佈，未來有變種病毒個案的同幢大廈居民只須強檢，他認為是政府「補鑊」之舉，「因為佢已經承受唔到，幾個檢疫中心都爆晒煲，映灣園已經有千幾戶，荃灣又幾百戶，你再咁玩落去就有鰂魚涌、柴灣，已經承受唔到政府呢個安排」，亦認為映灣園居民有如「做咗白老鼠」。

《蘋果》正向衞生署查詢有關事件。

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