57歲地盤工人涉嫌自從繼女8歲起，多次非禮甚至強姦她，更在強姦過程中迫令繼女模仿色情電影中女演員的性交動作與呻吟聲，又曾趁她上學前將她雞姦。事件持續3年多後，繼女終在內地過年時一次被摸胸後，向母親投訴，揭發事件。涉案地盤工今於高等法院否認強姦、非禮、未經同意下作出肛交等共9罪受審。

被告共被控三項強姦、三項非禮、兩項向16歲以下兒童作出猥褻，以及一項未經同意下作出肛交罪。控罪指他於2015年9月至2019年2月7日在廣東省海豐縣的居所，分別三次非禮X；另指他於2016年7月至2019年1月分別在海豐及土瓜灣寓所內三次強姦Ｘ；2018年至2019年1月間在土瓜灣寓所向X作出嚴重猥褻作為，並於2019年與X肛交。首次案發時X年約，最後一次案發時已12歲。

控方今讀出開案情詞，指案中女童X與母親Y原本在內地海豐生活。Y於2011年認識在香港居住的被告後成為情侶，翌年在香港結婚，及後申請來港，其間X和Y及被告有來往香港與內地互相探望。

侵犯事件首次發生於2015年，被告在海豐居所主人房內拉跌正要離開房間的女童X，然後蹲下揸其胸。X不開心及有反感，拍打被告的手後離去。2016年7月同樣在海豐的單位內，當時屋內除了被告和X外，X的表妹亦在屋中。被告將X拉入房中鎖門，將她強姦。X曾叫痛，但被告沒理會，直至X的表妹拍門，X才得以離開房間。

控方指，2017年8月X與Y兩母女持單程證來港生活，被告對X的性侵變本加厲。自從2018年開始，被告會趁Y不在家或沖涼時進入女童X的房中，拉低褲子要X替他口交，若X不願，被告便會強行按X的頭到他的下體，令X作嘔。被告並會要求X吞掉精液，同樣事件發生約20多次，最後一次是2019年1月，當時X已近12歲。

2018年秋天，被告趁Y外出，向女童X播放色情片，要她學習，並在強姦的過程中，要X模仿片中女演員的性交動作和呻吟聲，X不敢反抗。及至2019年1月某日，被告當天放假，趁X正準備出門上學之際，突然將X拉入房，強行肛交。

同年1月底，Y將女童X帶回海豐準備過農曆年後，同日自己返港。被告2月5日獨自返回海豐，並在海豐居所內向X摸胸。X將事件以通訊程式QQ告知表姐Z。Y翌日早上返抵海豐，當晚與X及被告三人一同睡覺，X睡中間。翌晨被告替X蓋被，其間用手觸摸X的胸部，X即時向身旁的母親投訴，事件始遭揭發。

被告在同年3月被捕，警誡下他稱：「我冇做過，我都想搞清楚件事。」之後又稱沒有非禮，唯一有機會是過年那次不小心觸及X的胸部，直指是X講大話、無中生有。聆訊下周一繼續。

【案件編號：HCCC95/20】

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