前年7月28日上環爆發警民衝突，其中23人被指參與暴動受審。聆訊踏入第52日，庭上出現罕見申請。本案其中12名被告的大狀申請主審法官陳仲衡避席，不再繼續處理今次審訊。大狀列出三大理由，分別是陳官過早排除辯方辯護理由、陳官與大狀交流期間令人感到大狀被挖苦嘲諷，以及陳官指大狀拖延案件的說法令大狀看似違反專業操守。陳官押後至下周一，就部份辯方大狀提出的「換官」申請作出裁決。

大律稱關文渭今代表其中12名被告提出申請，要求法官陳仲衡避席，不再繼續處理本案。該12名被告包括首被告張智麟、第四被告徐慶鈞、第五被告陳希雋、第七被告林少鋒、第八被告蔡澤新、第九被告楊智昇、第十一名被告黃頌恩、第十三被告李少康、第十四被告周錦濤、第十六名被告黃飛鴻、第二十二名被告譚伊婷及第二十四被告黃柏賢。

關同意這項申請處理困難，認為陳官須元神出竅，以坐在公眾席上旁聽人士角度來考慮申請。陳官聞言指「元神出竅」一詞較抽象，應以「抽離」來形容。關同意陳官的說法，並補充謂須以一個思想公正的旁觀者來考慮，更指申請一方只是指陳官有表面偏頗，並非實際偏頗。

關指辯方倚賴三件事情而提出有關申請，包括陳官似乎過早拒絕或排除辯方的抗辯理由；在辯方大狀盤問時，陳官嚴厲批評指大狀拖延案件，令大狀似是作出違反專業操守的行為；以及陳官與大狀交流期間，令旁觀者感到挖苦及嘲諷。

關強調，申請一方是經過深思熟慮，翻聽法庭錄音，而在前天聆訊第50日（預期審期60天）提出申請，並非輕率，亦非策略性申請。關指起初不肯定是否個別大狀惹人煩厭，故在所有被告大狀進行盤問後才作申請。陳官表示需時考慮，押後至下周一早上裁決。

據悉，有辯方大狀甫開始盤問證人不久，陳官便以「冇意思，唔駛問」為由，打斷辯方盤問。

【案件編號：DCCC871/19】

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