【本報訊】首宗社區變種病毒個案的印裔男子及其菲籍女友連日「唧牙膏式」披露行蹤，與二人有關的社交活動越揭越多。衞生防護中心最新發現，屬女友密切接觸者的親友曾連續兩個假期到深水灣泳灘與朋友聚會，涉約10人，上月25日及本月1日到該泳灘的人須強檢。專家質疑有人瞞行蹤，病毒已透過聚會從社區傳播。

本港昨日新增兩宗確診個案，均屬輸入個案，另有少於五宗初步確診，其中一宗疑與首宗社區變種病毒有關。

防護中心前晚公佈29歲印裔男（第11643號個案）與其菲籍女友（第11672號個案）上月13日在柴灣興華（二）邨豐興樓家中有聚會。據悉女方母親居於上址，已初步確診。政府昨晚將豐興樓封區強檢，預計今晨約7時完成，料住戶須送往檢疫。

何栢良促當局嚴正處理

三名參加豐興樓聚會的人士，再於上月18日與東涌映灣園、太古康怡花園及薄扶林豪峰三名染疫菲傭，在深水埗福榮街37號聚會，據悉該三名參加者是確診女友的兄長、兄長的女友及兒子，他們居於上址。該廈有20個單位，有住客指大廈經常有南亞人士聚集在天台唱歌，「啲音樂嘈到成條街都聽到」。

印裔男早於上月17日確診，其申報的行蹤一直局限於油尖旺區及長洲，而且不涉多人聚會。直到本月3日開始，才逐日披露到過東涌、參加過親友聚會。上月30日確診的映灣園菲傭亦疑隱瞞曾出席深水埗的聚會。

港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，表面證據顯示有確診者涉嫌隱瞞行蹤，當局要嚴正處理，如有足夠資料應作檢控。何指印裔男確診至今相距時間長，若上月18日的聚會是菲傭感染源頭，即至今經歷上月25日、本月1日及2日共三天假期，憂慮外傭在假日外出播毒。衞生署稱個案仍在調查中。

本港至今發現四宗完成酒店檢疫後流入社區的變種病毒個案，全部與華大基因有關。正當多名專家質疑華大基因採樣質素之際，華大昨晚公佈，轄下社區檢測中心一名29歲男主管前日檢測結果一度呈陽性，入院後四次檢測卻均呈陰性。華大指該男主管已接種兩劑復必泰，涉事流動採樣站亦非華大營運，促衞生署提早讓相關密切接觸者完成隔離。華大指有10名同事須檢疫。衞生署未回應事件是否涉假陽性，僅稱昨一宗初步確診個案包括一名在華大工作人士。