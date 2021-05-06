人面識別系統在中國被廣泛用作監控市民，其侵犯私隱等問題備受全球關注。香港過去亦有屋苑欲引入人面識別系統，但都因觸發居民集體反對而急急擱置，甚至有提出者最終被投票踢出業委會。

根據個人資料私隱專員公署的《收集及使用生物辨識資料指引》，「面部圖像」與DNA樣本、指紋一樣，都屬於「生物辨識資料」，是《個人資料（私隱）條例》下的個人資料，公署早前亦曾呼籲，採取人面識別技術時必須保障私隱。

2019年，沙田第一城的保安承辦商在業委會會議中提出改用包含人面識別功能的門禁系統，倡議在部份座數試行，稱長遠可削減保安員職位，節省成本。時任業委會主席、新民黨前區議員黃嘉榮亦在會中讚揚系統「在中國及其他國家使用逾10年」、「穩定性高」。

第一城「城主」在居民施壓下終止計劃 後連任失敗

事後，有居民在屋苑刊物看到涉事會議紀錄，並上載至住戶專頁，引起極大迴響，逾百名居民晚上在管理處聚集，又包圍黃嘉榮要求解釋，管理公司隨即宣佈終止研究有關建議。至於有第一城「城主」之稱的黃嘉榮，則在同年區議會選舉中落選，結束其連任多年的區議員生涯；翌年亦被居民投票踢出業委會。

荃灣荃威花園同年亦被揭發保安控制室有使用人面識別考勤機，引起居民疑慮，法團在爭議聲中要求保安承辦商停用有關設備，並發通告澄清屋苑沒使用其他人面識別裝置。

至於是次富景花園採用的人面識別系統，製造商為中國海康威視（HIKVISION），該品牌近月已被美國聯邦通信委員會（FCC）列入黑名單，認為會對美國國家及個人安全構成威脅；早年亦有人權組織發報告批評海康威視協助中共壓迫新疆維吾爾族。

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