警務處處長鄧炳強早前連番不點名批評《蘋果日報》,又表明支持訂立「假新聞法」。警方官方刊物《警聲》今年3月製作名為「認清事實—謠言謊話真不了」特刊,英文版近日陸續寄送多間在港外國媒體。

警稱出版特刊為協助公眾識別真相

《紐約時報》報道,香港警隊於本周三向包括該報在內多家新聞機構派送「認清事實—謠言謊話真不了」(KNOW THE FACTS - Rumours and Lies Can Never Be Right)英文版特刊,並附上一封「致編輯信」,譴責針對警方的「惡意抹黑」。

法新社港澳台主編泰勒(Jerome Taylor)日前在其個人Twitter表示,其辦事處亦收到由香港警方寄來的物品,他上載了該本警方英文版小冊子的相片,以及警方信件的部份內容。

據泰勒上載的相片,警方在信中節錄小冊子序言的部份內容,指2020年是本港歷史的一個轉折點,香港和警隊均備受考驗而重生。警方又稱,自反修例「動亂」(turmoil)以來,警隊遭失實資訊抹黑,為協助公眾識別事實與真相,警方出版該小冊子,介紹警隊應對邪惡和誹謗性攻擊(wicked and slanderous attacks)的策略。

警方隨信附上5本「認清事實—謠言謊話真不了」英文版特刊,同時又在實體信中列載該特刊的電子版網址。

特刊強調8.31冇死人、新屋嶺冇強姦

警隊刊物《警聲》於今年3月初曾製作《認清事實—謠言謊話真不了》中文版特刊,書中強調8.31冇死人、新屋嶺冇強姦等。事隔兩個月,警方終完成繙譯工作,並出版是次的英文版本。《蘋果》比較過中英文版本的內容,其版面設計和內容均相同,但英文版則增加兩名顧問,包括外籍總督察(業務服務)Neil Taylor。

《蘋果》正就此向警方查詢。

