警務處處長鄧炳強早前連番不點名批評《蘋果日報》，又表明支持訂立「假新聞法」。警方官方刊物《警聲》今年3月製作名為「認清事實—謠言謊話真不了」特刊，英文版近日陸續寄送多間在港外國媒體。

警稱出版特刊為協助公眾識別真相

《紐約時報》報道，香港警隊於本周三向包括該報在內多家新聞機構派送「認清事實—謠言謊話真不了」（KNOW THE FACTS - Rumours and Lies Can Never Be Right）英文版特刊，並附上一封「致編輯信」，譴責針對警方的「惡意抹黑」。

法新社港澳台主編泰勒（Jerome Taylor）日前在其個人Twitter表示，其辦事處亦收到由香港警方寄來的物品，他上載了該本警方英文版小冊子的相片，以及警方信件的部份內容。

據泰勒上載的相片，警方在信中節錄小冊子序言的部份內容，指2020年是本港歷史的一個轉折點，香港和警隊均備受考驗而重生。警方又稱，自反修例「動亂」（turmoil）以來，警隊遭失實資訊抹黑，為協助公眾識別事實與真相，警方出版該小冊子，介紹警隊應對邪惡和誹謗性攻擊（wicked and slanderous attacks）的策略。

警方隨信附上5本「認清事實—謠言謊話真不了」英文版特刊，同時又在實體信中列載該特刊的電子版網址。

特刊強調8.31冇死人、新屋嶺冇強姦

警隊刊物《警聲》於今年3月初曾製作《認清事實—謠言謊話真不了》中文版特刊，書中強調8.31冇死人、新屋嶺冇強姦等。事隔兩個月，警方終完成繙譯工作，並出版是次的英文版本。《蘋果》比較過中英文版本的內容，其版面設計和內容均相同，但英文版則增加兩名顧問，包括外籍總督察（業務服務）Neil Taylor。

《蘋果》正就此向警方查詢。

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