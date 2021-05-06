【本報訊】新聞報道獲獎是對記者工作能力的肯定，諷刺是今年部份獲獎記者在高壓氣候下已被迫退下火線。其中港台《視點31》有兩集獲獎，但主持利君雅疑因發問得罪林鄭而不獲續約，《視點》亦傳停播。另一獲獎的有線電視《疫症一周年》系列，負責的有線中國組記者已於去年底總辭。

有線新聞不提自家獲獎

港台《視點31》有兩集節目在人權新聞獎中獲優異獎，兩集的得獎記者名單均見利君雅名字。任職港台助理節目主任的利君雅2019年特首林鄭月娥的記者會上高聲要求她「講人話」，港台其後接大量針對利君雅的投訴。到上月利君雅接獲通知投訴成立，經評核後認為她不適合轉職長工，她將於月底離職，更會被扣約滿酬金。港台中人透露，廣播處長李百全將整治公共事務組，《視點31》可能停播。

有線電視《疫症一周年》系列報道獲中文紀錄片優異獎，有線新聞昨在人權獎的報道中只提港台獲獎引起的風波，對於自己獲獎「殊榮」隻字不提，被不少網民留言質問。

有線新聞部去年空降多名高層後大裁員，被裁者包括中國組助理採訪主任黃麗萍，觸發中國組總辭。獲獎的《疫症一周年》共4集，分別為〈未忘人〉、〈逆行者〉、〈主旋律〉與〈吹哨聲〉，是該組記者重返武漢採訪疫症死者家屬、義工及前線醫生的經歷和反思，成為有線中國組總辭前「遺作」。